Izvietot Suwayomi ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts mangas un komiksu serveris, kas nodrošina simtiem Tachiyomi avotu jebkurā pārlūkprogrammā.
Izvēlies Suwayomi VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Suwayomi
Suwayomi-Server ir pašmitināts mangas un komiksu lasīšanas serveris — populārās Android lietotnes Tachiyomi darbvirsmas pārrakstīšana. Tas savienojas ar simtiem mangas avotu, izmantojot to pašu paplašinājumu ekosistēmu kā Tachiyomi, nodrošinot tev piekļuvi plašai nosaukumu bibliotēkai no tīra tīmekļa interfeisa, kas pieejams jebkurā ierīcē. Atšķirībā no mākoņbalstītiem mangas pakalpojumiem ar ierobežotiem katalogiem un abonēšanas maksām, Suwayomi darbojas pilnībā uz tava paša servera bez pastāvīgām maksām.
Visa lasīšanas vēsture, bibliotēkas dati un lejupielādes tiek glabāti lokāli. Suwayomi atbalsta automātiskus bibliotēkas atjauninājumus, nodaļu lejupielādes CBZ formātā, OPDS kataloga atbalstu īpašām e-lasītāju lietotnēm un pielāgojamu lasīšanas pieredzi — padarot to par pilnīgu pašmitinātu platformu mangas un komiksu entuziastiem.
Suwayomi galvenās iespējas
Simtiem avotu
Pievienojies simtiem mangu un komiksu avotu, izmantojot Tachiyomi paplašinājumu ekosistēmu, kas aptver vietnes desmitiem valodu un žanru.
Automātiskas bibliotēkas atjauninājumi
Iestati atjaunināšanas intervālu, un Suwayomi automātiski pārbauda visas izsekotās sērijas, meklējot jaunas nodaļas, uzturot tavu bibliotēku aktuālu bez manuālas atsvaidzināšanas.
Bezsaistes nodaļu lejupielādes
Lejupielādē nodaļas lasīšanai bezsaistē, kuras pēc izvēles var saglabāt kā CBZ arhīvus, kas saderīgi ar jebkuru komiksu lasītāja lietotni.
OPDS kataloga atbalsts
Iebūvētais OPDS katalogs ļauj e-lasītāju lietotnēm, piemēram, KOReader un Panels, tieši savienoties ar tavu Suwayomi bibliotēku lasīšanai īpašās ierīcēs.
Lasītājs pārlūkprogrammā
Lasi mangu tieši pārlūkprogrammā ar pilnvērtīgu lasītāju, kas atbalsta pielāgotus izkārtojumus, lapu attēlošanas režīmus un lasīšanas virziena iestatījumus.
Kāpēc izmantot Suwayomi pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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