Izvietot Posterizarr ar viena klikšķa instalāciju.
Automātisks plakātu ģenerators Plex, Jellyfin un Emby, kas iegūst un uzklāj attēlus no TMDB, Fanart un TVDB.
Izvēlies Posterizarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Posterizarr
Posterizarr ir atvērtā koda automatizācijas rīks, kas veido skaistus, bezteksta plakātus, fonus un titulkartes tavai Plex, Jellyfin vai Emby bibliotēkai. Tas iegūst mākslas darbus no Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex un IMDb, pēc tam pielieto tavus pārklājumus, fontus un teksta noteikumus, lai katra filma, seriāls un sezona izskatītos konsekventi visā bibliotēkā.
Pašmitināšana Posterizarr uz VPS nodrošina tam stabilu darbības laiku un veltītu joslas platumu, kas nepieciešams automatizētai masveida mākslas darbu ģenerēšanai tūkstošiem vienumu. Iekļautā tīmekļa lietotāja saskarne (UI) ļauj tev pārvaldīt iestatījumus, uzraudzīt progresu un palaist darbības no pārlūkprogrammas, savukārt integrācijas ar Tautulli, Sonarr un Radarr nodrošina, ka jaunie izdevumi izskatās pulēti brīdī, kad tie nonāk tavā bibliotēkā.
Posterizarr galvenās iespējas
Pilnīga tīmekļa UI
Pārvaldi iestatījumus, uzraugi aktivitāti un ierosini plakātu palaišanu no modernas pārlūkprogrammas saskarnes, nevis manuāli rediģējot JSON failus.
Plex, Jellyfin, Emby
Ģenerē mākslas darbus visiem trim galvenajiem mediju serveriem un ieraksta resursus Kometa saderīgā mapju struktūrā pārnesamībai.
Daudzavotu mākslas darbs
Iegūst attēlus no Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex un IMDb, lai katrs nosaukums atrastu augstas izšķirtspējas avota mākslas darbu bez teksta.
Pielāgoti pārklājumi un teksts
Pielieto savus fontus, krāsas, gradientus un teksta noteikumus, lai izveidotu vienotu plakātu stilu visās filmās, raidījumos un sezonās.
Arr steka integrācija
Trigeris darbojas automātiski no Tautulli, Sonarr un Radarr, lai jaunie izdevumi saņemtu atbilstošus plakātus, tiklīdz tie tiek pievienoti.
Dublējumi un manuālie aktīvi
Atvēlēti apjomi aktīvu dublējumiem un manuāli atlasīti mākslas darbi saglabā pielāgotos plakātus drošībā visās pārbūvēs un atjauninājumos.
Kāpēc izmantot Posterizarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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