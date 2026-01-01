Izvietot Pastefy ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts pastebin ar sintakses izcelšanu vairāk nekā 100 valodām, mapju organizēšanu, paroles aizsardzību un REST API programmatiskai piekļuvei.
Izvēlies Pastefy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Pastefy
Pastefy ir pašmitināta pastebin platforma, kas izstrādātājiem un komandām piedāvā privātu, funkcijām bagātu alternatīvu publiskajiem koda koplietošanas pakalpojumiem. Ar sintakses izcelšanu vairāk nekā 100 programmēšanas valodām, mapju organizēšanu koda fragmentu kolekcijām, ar paroli aizsargātām ielīmēm un konfigurējamu derīguma termiņu, tā aptver visus koda koplietošanas scenārijus, nesūtot sensitīvu saturu trešo pušu serveriem. REST API nodrošina programmatisku koda fragmentu izveidi no CI cauruļvadiem, redaktoriem un automatizācijas skriptiem.
Pašmitinot Pastefy savā VPS, tu saglabā API atslēgas, datu bāzes akreditācijas datus, iekšējās konfigurācijas un patentēto loģiku pilnībā savā infrastruktūrā. Tu novērs publisko pastebin pakalpojumu lieluma un ātruma ierobežojumus un iegūsti iespēju ieviest pielāgotas datu saglabāšanas politikas, kas atbilst tavas organizācijas drošības un atbilstības prasībām.
Pastefy galvenās iespējas
Sintakses izcelšana
Atbalsta vairāk nekā 100 programmēšanas un iezīmēšanas valodas ar precīzu izcelšanu, padarot sarežģītu kodu lasāmu pārskatīšanas, atkļūdošanas sesiju un pāra programmēšanas laikā.
Ar paroli aizsargātas ielīmes
Bloķē sensitīvus fragmentus ar paroli, lai tikai pilnvaroti saņēmēji varētu apskatīt akreditācijas datus, konfigurācijas failus vai patentētu kodu, kas kopīgots problēmu novēršanas laikā.
Mapju organizācija
Grupē saistītos fragmentus mapēs un uzturi atlasītas kolekcijas atkārtoti izmantojamām veidnēm, konfigurācijas piemēriem un atsauces implementācijām.
Ielīmes derīguma termiņš
Iestatiet derīguma termiņus, lai sensitīva atkļūdošanas informācija, pagaidu žetoni un incidentu žurnāli tiktu automātiski noņemti, bez nepieciešamības veikt manuālu tīrīšanu.
REST API piekļuve
Izveido un iegūsti ielīmes programmatiski no CI/CD cauruļvadiem, redaktora spraudņiem un automatizācijas skriptiem ar vienkāršu REST API.
Kāpēc izmantot Pastefy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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