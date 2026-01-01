RosarioSIS ar atlaidi līdz 69%

Izvietot RosarioSIS ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda studentu informācijas sistēma atzīmju, grafiku, apmeklējuma, rēķinu un ēdināšanas pārvaldībai.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot RosarioSIS ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies RosarioSIS VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar RosarioSIS

RosarioSIS ir bezmaksas, atvērtā koda studentu informācijas sistēma, kas izstrādāta skolām, skolu apgabaliem un mācību centriem, kuriem nepieciešams pārvaldīt visu studentu dzīves ciklu vienuviet. Tā aptver uzņemšanu, grafiku veidošanu, atzīmju ziņošanu, apmeklējumu, disciplīnu, rēķinu izrakstīšanu, ēdināšanas pakalpojumus un vairāk nekā duci citu moduļu — viss pieejams no atsaucīgas tīmekļa saskarnes, kas darbojas tālruņos, planšetdatoros un galddatoros.

Pašmitināšana RosarioSIS uz tava VPS saglabā sensitīvus studentu ierakstus, atzīmes un finanšu datus tavā tiešā kontrolē, bez maksas par katru studentu vai mākoņpakalpojumu sniedzēja piesaistes. Izvietošana ietver PostgreSQL un ir iepriekš konfigurēta ar Traefik etiķetēm automātiskai HTTPS maršrutēšanai.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

RosarioSIS galvenās iespējas

Atzīmes un liecības

Sekot uzdevumiem, svērtajiem atzīmju aprēķiniem, vērtēšanas periodiem un ģenerēt izdrukājamas liecības un atestātus tieši no sistēmas.

Apmeklētības uzskaite

Reģistrē ikdienas un nodarbību apmeklējumu ar pielāgotiem kodiem, pēc tam ģenerē kavējumu atskaites un automātiski paziņo vecākiem pa e-pastu.

Kalendārs un rotācija

Izveido galvenos grafikus, pārvaldi kursu pieprasījumus un piešķir studentus sadaļām ar konfliktu noteikšanu un telpu un skolotāju ierobežojumiem.

Norēķini un ēdināšanas pakalpojumi

Pārvaldi mācību maksas, rēķinus, maksājumus un kafetērijas ēdināšanas plānus ar katra studenta konta atlikumiem un drukājamiem pārskatiem.

Vecāku un skolēnu portāli

Nodrošini ģimenēm savus pieteikšanās datus, lai apskatītu atzīmes, grafikus, apmeklējumu un uzdevumus, neatklājot biroja darbinieku darba plūsmas.

Daudzvalodu un modulārs

Pieejams angļu, spāņu, franču un citās valodās, ar papildu spraudņiem tiešsaistes novērtējumiem, transkriptiem un pielāgotiem atskaišu veidotājiem.

Kāpēc izmantot RosarioSIS pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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Martin K
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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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