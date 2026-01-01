Izvietot RosarioSIS ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda studentu informācijas sistēma atzīmju, grafiku, apmeklējuma, rēķinu un ēdināšanas pārvaldībai.
Izvēlies RosarioSIS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar RosarioSIS
RosarioSIS ir bezmaksas, atvērtā koda studentu informācijas sistēma, kas izstrādāta skolām, skolu apgabaliem un mācību centriem, kuriem nepieciešams pārvaldīt visu studentu dzīves ciklu vienuviet. Tā aptver uzņemšanu, grafiku veidošanu, atzīmju ziņošanu, apmeklējumu, disciplīnu, rēķinu izrakstīšanu, ēdināšanas pakalpojumus un vairāk nekā duci citu moduļu — viss pieejams no atsaucīgas tīmekļa saskarnes, kas darbojas tālruņos, planšetdatoros un galddatoros.
Pašmitināšana RosarioSIS uz tava VPS saglabā sensitīvus studentu ierakstus, atzīmes un finanšu datus tavā tiešā kontrolē, bez maksas par katru studentu vai mākoņpakalpojumu sniedzēja piesaistes. Izvietošana ietver PostgreSQL un ir iepriekš konfigurēta ar Traefik etiķetēm automātiskai HTTPS maršrutēšanai.
RosarioSIS galvenās iespējas
Atzīmes un liecības
Sekot uzdevumiem, svērtajiem atzīmju aprēķiniem, vērtēšanas periodiem un ģenerēt izdrukājamas liecības un atestātus tieši no sistēmas.
Apmeklētības uzskaite
Reģistrē ikdienas un nodarbību apmeklējumu ar pielāgotiem kodiem, pēc tam ģenerē kavējumu atskaites un automātiski paziņo vecākiem pa e-pastu.
Kalendārs un rotācija
Izveido galvenos grafikus, pārvaldi kursu pieprasījumus un piešķir studentus sadaļām ar konfliktu noteikšanu un telpu un skolotāju ierobežojumiem.
Norēķini un ēdināšanas pakalpojumi
Pārvaldi mācību maksas, rēķinus, maksājumus un kafetērijas ēdināšanas plānus ar katra studenta konta atlikumiem un drukājamiem pārskatiem.
Vecāku un skolēnu portāli
Nodrošini ģimenēm savus pieteikšanās datus, lai apskatītu atzīmes, grafikus, apmeklējumu un uzdevumus, neatklājot biroja darbinieku darba plūsmas.
Daudzvalodu un modulārs
Pieejams angļu, spāņu, franču un citās valodās, ar papildu spraudņiem tiešsaistes novērtējumiem, transkriptiem un pielāgotiem atskaišu veidotājiem.
Kāpēc izmantot RosarioSIS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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