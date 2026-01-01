Izvietot DeepWiki Open ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda AI wiki ģenerators, kas jebkuru GitHub, GitLab vai Bitbucket repozitoriju pārvērš par interaktīvu dokumentācijas vietni.
Izvēlies DeepWiki Open VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DeepWiki Open
DeepWiki Open ir pašmitināma oriģinālā DeepWiki koncepta implementācija, kas automātiski pārveido publiskas vai privātas koda repozitorijus skaisti organizētās, ērti pārlūkojamās wiki vietnēs. Tā analizē tavu koda bāzi, ģenerē visaptverošus arhitektūras un moduļu skaidrojumus un atveido interaktīvas diagrammas, kas parāda, kā komponenti savienojas — ietaupot komandām stundas manuāla dokumentācijas darba.
Pašmitinot DeepWiki Open, patentētais pirmkods, iegulumi un ģenerētā dokumentācija paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Tu izmanto savas LLM pakalpojumu sniedzēja atslēgas Google Gemini, OpenAI vai OpenRouter, tādējādi tu maksā tikai par izmantoto secinājumu un izvairies no privātu repozitoriju sūtīšanas caur trešās puses SaaS.
DeepWiki Open galvenās iespējas
Automātiska wiki ģenerēšana
Novirzi to uz jebkuru GitHub, GitLab vai Bitbucket repozitoriju un iegūsti strukturētu, daudzlapu wiki, nerakstot nevienu dokumentācijas rindu ar roku.
Vizuālās arhitektūras diagrammas
Mermaid diagrammas tiek ģenerētas līdzās prozai, lai vizualizētu datu plūsmu, moduļu attiecības un izsaukumu ceļus, lai lasītāji varētu ātrāk izprast koda bāzi.
Ņem savu LLM
Savieno Google Gemini, OpenAI, OpenRouter vai lokālos Ollama modeļus, lai tu kontrolētu gan modeļa kvalitāti, gan izmaksas par žetonu.
Privāto repozitoriju atbalsts
Autentificējies, izmantojot personīgos piekļuves žetonus, lai analizētu privātās repozitorijas tavā īpašumā esošajā infrastruktūrā, tādējādi neļaujot patentētajam kodam nonākt trešo pušu pakalpojumos.
Iebūvēta jautājumu funkcija
Vaicā indeksētajai repozitorijai dabiskajā valodā ar ielādes papildinātu ģenerēšanu, kas pamato atbildes reālā pirmkodā, nevis iedomātos minējumos.
Izvēles piekļuves kontrole
Iespējot autorizācijas koda prasību, lai ierobežotu piekļuvi wiki ģeneratoram, kad tas darbojas publiski pieejamā domēnā.
Kāpēc izmantot DeepWiki Open pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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