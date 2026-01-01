Izvietot Notifiarr ar viena klikšķa instalāciju.
Vienots klients pakalpojumam Notifiarr.com, kas savieno tavu mediju steku ar jaudīgām paziņojumu un automatizācijas darbplūsmām.
Izvēlies Notifiarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Notifiarr
Notifiarr ir pašmitināts klients Notifiarr.com pakalpojumam, nodrošinot dziļu integrāciju starp tavu mediju automatizācijas sistēmu — ieskaitot Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr un Plex — un centralizētu paziņojumu sistēmu. Tas darbojas kā tilts starp taviem lokālajiem pakalpojumiem un Notifiarr.com, pārsūtot notikumus, iedarbinot pielāgotas darbplūsmas un piegādājot reāllaika brīdinājumus uz Discord, Slack un citām platformām.
Palaižot Notifiarr klientu uz sava VPS, tu saglabā pilnīgu kontroli pār savām mediju sistēmas integrācijām, nepakļaujot atsevišķus pakalpojumus internetam. Konfigurē visu, izmantojot tīru tīmekļa saskarni, uzraugi sistēmas veselību un novirzi paziņojumus tieši tur, kur tie tev nepieciešami.
Notifiarr galvenās iespējas
Starr App integrācija
Savieno Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr un citus, lai pārsūtītu multivides notikumus un automātiski iedarbinātu pielāgotus paziņojumus.
Discord paziņojumi
Nodrošināt bagātīgus, pielāgojamus paziņojumus Discord kanāliem ar multivides attēliem, metadatiem un darbību pogām.
Sistēmas veselības uzraudzība
Pārraugi diska vietu, CPU, atmiņu un diska veselību no viena vadības paneļa ar automatizētiem brīdinājumiem.
Plex un Tautulli atbalsts
Saņem pašreiz atskaņotā satura atjauninājumus, atskaņošanas notikumus un lietotāju aktivitātes paziņojumus tieši no sava Plex Media Server.
Daudzplatformu brīdinājumi
Novirzīt paziņojumus uz Slack, Telegram, e-pastu un citām platformām līdzās Discord elastīgai piegādei.
Kāpēc izmantot Notifiarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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