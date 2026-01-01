Izvietot GNS3 serveri ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda tīkla topoloģijas emulators ar pārlūkprogrammai pieejamu interfeisu virtuālo tīklu laboratoriju projektēšanai un simulēšanai.
Izvēlies GNS3 Server VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) ir atvērtā koda tīkla emulācijas platforma, kurai uzticas tīkla inženieri, studenti un sertifikācijas pasniedzēji visā pasaulē. Tā ļauj tev veidot sarežģītas vairāku piegādātāju tīkla topoloģijas, izmantojot reālus Cisco IOS, Juniper un citu piegādātāju attēlus kopā ar vieglām virtuālajām ierīcēm, visu bez fiziskas aparatūras.
GNS3 servera palaišana uz VPS nodrošina, ka tava laboratorija ir pastāvīga un pieejama no jebkuras pārlūkprogrammas. Projekti, ierīču attēli un topoloģijas tiek glabāti izturīgos nosauktos sējumos, lai tavs darbs saglabātos pēc konteineru restartēšanas. Komplektā iekļautā tīmekļa lietotāja saskarne (UI) savienojas tieši ar servera API 3080. portā, nodrošinot tev pilnvērtīgu vilkšanas un nomešanas topoloģijas redaktoru no jebkuras pārlūkprogrammas jebkurā ierīcē.
GNS3 Server galvenās iespējas
Daudzpiegādātāju emulācija
Darbini reālas Cisco IOS, Juniper un citu piegādātāju programmatūras attēlus kopā ar atvērtā koda ierīcēm vienā topoloģijā bez fiziskas aparatūras.
Pārlūkprogrammai pieejama lietotāja saskarne
Komplektā iekļautā tīmekļa saskarne nodrošina vilkšanas un nomešanas topoloģijas dizaineru, kas pieejams no jebkuras pārlūkprogrammas, bez nepieciešamības pēc darbvirsmas klienta.
Pastāvīga laboratorijas krātuve
Projekti, ierīču attēli un topoloģijas faili tiek glabāti nosauktajos sējumos, lai tavs darbs saglabātos pēc konteineru restartēšanas un jaunināšanas.
REST API
Dokumentēts REST API uz porta 3080 ļauj automatizēt topoloģijas nodrošināšanu, mezglu pārvaldību un laboratorijas dzīves cikla operācijas no skriptiem vai CI cauruļvadiem.
Ierīču bibliotēka
Importē iepriekš izveidotas ierīču veidnes maršrutētājiem, komutatoriem, ugunsmūriem un Linux resursdatoriem, lai ātri izveidotu reālistiskas laboratorijas bez manuālas konfigurācijas.
VPCS un Docker mezgli
Iebūvētā VPCS vieglā datora simulācija un vietējais Docker konteineru atbalsts ļauj pievienot gala resursdatorus un lietojumprogrammu serverus jebkurai topoloģijai.
Kāpēc izmantot GNS3 Server pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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