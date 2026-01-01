Izvietot ServerStatus ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls daudzserveru uzraudzības panelis, kas apkopo reāllaika metrikas no visiem taviem serveriem vienā skatā.
Izvēlies ServerStatus VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ServerStatus
ServerStatus ir atvērtā koda vairāku serveru uzraudzības sistēma, kas vāc CPU, atmiņas, diska un tīkla metrikas no jebkura attālo mašīnu skaita un attēlo tās vienā reāllaika tīmekļa informācijas panelī. Katrs uzraudzītais serveris darbina vieglu klienta aģentu, kas ziņo atpakaļ centrālajam ServerStatus serverim, padarot viegli iegūt vienotu skatu uz visu tavu infrastruktūru, neizvietojot smagu novērošanas rīku kopumu.
ServerStatus pašmitināšana uz tava paša VPS saglabā visas infrastruktūras metrikas privātas un tavā kontrolē. Tīmekļa informācijas panelis atjauninās reāllaikā un neprasa datubāzi, nekādu sarežģītu konfigurācijas procesu un nekādas ārējas atkarības — tikai vienu konteineru un konfigurācijas failu, kurā uzskaitīti tavi serveri.
ServerStatus galvenās iespējas
Daudzserveru apvienošana
Apkopot un attēlot datus no neierobežota skaita attālinātu serveru vienā centralizētā vadības panelī bez atsevišķām instalācijām katram serverim.
Reāllaika informācijas panelis
Tiešsaistē atjaunināma tīmekļa lietotāja saskarne vienā mirklī parāda CPU noslodzi, atmiņas lietojumu, diska vietu un tīkla caurlaidspēju katram uzraudzītajam resursdatoram.
Vieglsvara klientu aģenti
Attālie serveri darbina minimālu Python vai čaulas klientu, kas ziņo par metriku, izmantojot vienkāršu TCP savienojumu, ar gandrīz nulles resursu patēriņu.
Uzrauga brīdināšana
Definē uz izteiksmēm balstītus brīdinājumu noteikumus CPU, atmiņas un tīkla nosacījumiem un sūti paziņojumus, izmantojot konfigurējamus tīmekļa āķa atzvanus.
Mājaslapu un SSL uzraudzība
Uzraugi HTTP/HTTPS galapunktus un SSL sertifikātu derīguma termiņa beigas kopā ar servera metriku vienā informācijas panelī.
Kāpēc izmantot ServerStatus pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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