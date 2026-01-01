Izvietot Ant Media Server CE ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda mediju serveris, kas nodrošina WebRTC, RTMP, SRT un HLS straumēšanu ar reakcijas laiku, kas mazāks par sekundi, un integrētu administratora paneli.
Izvēlies Ant Media Server CE VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition ir atvērtā koda straumēšanas dzinējs, kas izveidots īpaši zemas latentuma tiešraides video. Tas pieņem ievadi, izmantojot RTMP, SRT un WebRTC, un piegādā straumes skatītājiem, izmantojot WebRTC (~0,5 s latentums), HLS, CMAF LL-HLS, DASH un RTSP — viss no viena servera. Iebūvēts administratora panelis ļauj tev pārvaldīt straumes, konfigurēt lietojumprogrammas un uzraudzīt savienojumus bez ārējiem rīkiem.
Pašmitināšana savā VPS nozīmē nekādas maksas par straumi, nekādus trešo pušu platformu ierobežojumus un pilnīgu īpašumtiesības uz taviem auditorijas datiem. Neatkarīgi no tā, vai tu veido televeselības platformu, e-mācību klasi, tiešraides izsoli vai sporta pārraidi, Ant Media Server nodrošina tev ražošanai gatavu pamatu, ko tu pilnībā kontrolē.
Ant Media Server CE galvenās iespējas
Īpaši zema latentuma WebRTC
Ievadīt un atskaņot straumes ar mazāk nekā 0,5 sekunžu galapunktu latentumu, izmantojot WebRTC, nodrošinot reāllaika interaktīvas video pieredzes.
Daudzprotokolu uzņemšana
Pieņem tiešraides straumes no OBS, FFmpeg, IP kamerām un jebkura RTMP, SRT vai WebRTC saderīga avota bez papildu konfigurācijas.
HLS un CMAF piegāde
Straumes tiek nodrošinātas, izmantojot standarta HLS un CMAF LL-HLS, lai skatītāji jebkurā ierīcē vai CDN varētu skatīties bez spraudņiem.
Iebūvēts administratora vadības panelis
Pārvaldi straumēšanas lietojumprogrammas, pārbaudi tiešraides sesijas un konfigurē servera iestatījumus, izmantojot integrēto tīmekļa konsoli pie porta 5080.
Ierakstīšana un VOD
Automātiski ierakstīt tiešraides MP4 vai HLS formātā un pasniegt tās kā saturu pēc pieprasījuma no tā paša servera.
Kāpēc izmantot Ant Media Server CE pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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