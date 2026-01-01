Izvietot Marreta ar viena klikšķa instalāciju.
Pašuzturēts tīmekļa satura starpniekserveris, kas iegūst un attīra rakstus lasīšanai bez traucējumiem un izsekošanas.
Izvēlies Marreta VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Marreta
Marreta ir pašmitināts tīmekļa proksijs, kas ielādē un apstrādā tīmekļa lapas, lai nodrošinātu tīras, viegli lasāmas versijas bez izsekošanas sīkdatnēm, reklāmām un piekļuves šķēršļiem. Tas normalizē URL adreses, noņem troksni no HTML izvades un kešatmiņā saglabā rezultātus lokāli, lai atkārtota lasīšana notiktu acumirklī. Pielāgoti noteikumi katram domēnam ļauj precīzi pielāgot, kā tiek tīrītas un atveidotas konkrētas vietnes.
Marreta palaišana savā VPS nozīmē, ka visa apstrāde notiek infrastruktūrā, ko tu kontrolē — neviens trešās puses lasīšanas pakalpojums nesaņem tavu pārlūkošanas vēsturi. Rezultāts ir privāta, ātra un pašpietiekama alternatīva mākoņdatošanas lasītāju proksijiem, bez lietošanas ierobežojumiem un bez datu atstāšanas no tava servera.
Marreta galvenās iespējas
URL tīrīšana un normalizācija
Noņem izsekošanas parametrus, novirzīšanas un vaicājumu troksni no URL adresēm pirms to ielādes, katru reizi veidojot tīras kanoniskās saites.
Satura iegūšana bez sīkfailiem
Iegūst lapas bez sīkdatnēm vai identifikācijas galvenēm, apejot sīkdatņu piekrišanas uznirstošos logus un uz sīkdatnēm balstītus piekļuves vārtus.
HTML optimizācija
Noņem reklāmas, skriptus, uznirstošos logus un saturu nesaturošus elementus, lai nodrošinātu tīru, ātri ielādējamu lapas versiju.
Gudrā kešatmiņa
Kešatmiņā saglabā apstrādātās lapas lokāli, lai atkārtoti apmeklējumi atgrieztos nekavējoties, bez avota lapas atkārtotas ielādes vai apstrādes.
Pēc domēna pielāgotie noteikumi
Lietot vietnei specifisku CSS noņemšanu, JavaScript injekciju un pielāgotas galvenes vai sīkdatņu kārtulas, lai precīzi pielāgotu izvadi jebkuram domēnam.
JSON API piekļuve
Katrs apstrādātais URL ir pieejams arī kā JSON API atbilde, padarot Marreta viegli integrējamu automatizācijas darbplūsmās.
Kāpēc izmantot Marreta pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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