Izvietot Silex ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda bezkoda vizuālais mājaslapu konstruktors, kas izvada tīrus, pārnesamus HTML un CSS failus.
Izvēlies Silex VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Silex
Silex ir atvērtā koda alternatīva Webflow — vizuāls, bezkoda mājaslapu konstruktors, kas pilnībā darbojas pārlūkprogrammā un ģenerē standarta HTML un CSS failus. Atšķirībā no komerciāliem mājaslapu konstruktoriem, kas bloķē tavus dizainus un saturu savā platformā, Silex visu glabā kā vienkāršus failus tavā serverī. Tas savienojas ar bezgalvas satura pārvaldības sistēmām (CMS) dinamiskam saturam, integrējas ar statisko vietņu ģeneratoriem, piemēram, 11ty, un to var paplašināt, izmantojot spraudņu sistēmu.
Silex pašmitināšana uz VPS sniedz tīmekļa dizaineriem un aģentūrām neierobežotu projektu darba vietu par fiksētām servera izmaksām, bez maksas par katru vietni un bez atkarības no trešās puses platformas, kas paliek tiešsaistē vai ir pieejama par pieņemamu cenu.
Silex galvenās iespējas
Vizuālais "velc un nomet" redaktors
Veido lapas vizuāli, izmantojot GrapesJS redaktoru ar komponentiem, stiliem un izkārtojuma rīkiem — nav nepieciešamas HTML vai CSS zināšanas.
Statiskā HTML izvade
Katra mājaslapa, ko Silex izveido, ir tīra, standarta HTML un CSS — bez izpildlaika atkarībām, darbojas pie jebkura hostinga pakalpojumu sniedzēja un ir pilnībā pārnēsājama.
CMS datu sasaiste
Savienojiet lapu dizainus ar WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex un citām bezgalvas CMS sistēmām, lai ne-izstrādātāji varētu atjaunināt saturu, neskarot dizainu.
Vairākvietņu informācijas panelis
Pārvaldi neierobežotu skaitu mājaslapu projektu no vienas Silex instances, kas organizēti vienā darbvietā aģentūrām un ārštata darbiniekiem ar vairākiem klientiem.
Spraudņa paplašināmība
Paplašini Silex ar pielāgotām komponentēm, datu savienotājiem un trešo pušu pakalpojumu integrācijām, izmantojot spraudņu sistēmu, neveidojot kodola atzaru.
Kāpēc izmantot Silex pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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