Uzstādīt ZITADEL ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda identitātes infrastruktūras platforma autentifikācijai, SSO un lietotāju pārvaldībai visās tavās lietojumprogrammās.
Izvēlies ZITADEL VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ZITADEL
ZITADEL ir mākoņbāzēta, atvērtā koda identitātes un piekļuves pārvaldības platforma, kas nodrošina autentifikāciju, autorizāciju un lietotāju pārvaldību mūsdienīgām lietojumprogrammām. Tā jau no paša sākuma atbalsta OIDC, OAuth 2.0, SAML un piekļuves atslēgas — padarot to par pilnīgu pašu uzturētu alternatīvu Auth0, Keycloak vai AWS Cognito.
ZITADEL pašuzturēšana savā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār lietotāju datiem, atbilstības prasībām un autentifikācijas plūsmām bez maksām par katru lietotāju vai piegādātāja piesaistes. Tās notikumu virzīta arhitektūra nodrošina pilnīgu, nemainīgu audita žurnālu visām identitātes operācijām.
ZITADEL galvenās iespējas
Single Sign-On
Centralizē autentifikāciju visās tavās lietojumprogrammās ar OIDC un SAML atbalstu, nodrošinot lietotājiem vienu pieteikšanos visam, kam viņi piekļūst.
Piekļuves atslēgas autentifikācija
Iespējot pieteikšanos bez paroles ar WebAuthn piekļuves atslēgām un aparatūras drošības atslēgām, lai nodrošinātu pret pikšķerēšanu izturīgu piekļuvi bez akreditācijas datiem.
Vietējais daudzklientu atbalsts
Pārvaldi vairākas organizācijas un lietojumprogrammas no vienas ZITADEL instances ar pilnīgu izolāciju starp nomniekiem un katras organizācijas zīmolu.
Nemainīgs audita žurnāls
Uz notikumiem balstīta arhitektūra reģistrē katru identitātes operāciju kā nemainīgu notikumu, nodrošinot atbilstības līmeņa žurnālus SOC 2 un GDPR prasībām.
Identitātes federācija
Savieno Google, GitHub, Microsoft un pielāgotus OIDC pakalpojumu sniedzējus, lai lietotāji varētu pieteikties ar saviem esošajiem kontiem visā tavā sistēmā.
Kāpēc izmantot ZITADEL pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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