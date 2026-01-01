Izvietot Hasura GraphQL Engine ar viena klikšķa instalāciju.
Tūlītējas GraphQL un REST API, kas balstītas uz tavu PostgreSQL datubāzi — nav nepieciešams nekāds aizmugursistēmas kods.
Izvēlies Hasura GraphQL Engine VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Hasura GraphQL Engine
Hasura GraphQL dzinējs savienojas ar tavu PostgreSQL datubāzi un dažu sekunžu laikā automātiski ģenerē pilnībā tipizētu GraphQL API. Tā vietā, lai rakstītu risinātāja kodu, konfigurētu shēmas definīcijas vai veidotu vaicājumu slāņus no nulles, izstrādātāji norāda Hasura uz datubāzi un nekavējoties iegūst filtrēšanu, šķirošanu, lapošanu, apkopojumus un reāllaika abonementus — viss tiek pārvaldīts, izmantojot vizuālo konsoli.
Ar vairāk nekā 32 000 GitHub zvaigznēm un ražošanas izmantošanu uzņēmumos visā pasaulē, Hasura ir ātrākais ceļš no datubāzes uz API. Pašmitināšana uz tava paša VPS saglabā tavas datubāzes akreditācijas datus un vaicājumu loģiku tavā infrastruktūrā, bez maksas par katru pieprasījumu, bez datu izplūdes izmaksām un ar pilnīgu kontroli pār piekļuves atļaujām un ātruma ierobežošanu.
Hasura GraphQL Engine galvenās iespējas
Tūlītēji GraphQL API
Automātiski ģenerē pilnībā tipizētu GraphQL API no tavas esošās PostgreSQL shēmas — iekļaujot tabulas, skatus un relācijas, bez nepieciešamības rakstīt risinātāja kodu.
Reāllaika abonementi
Jebkuru GraphQL vaicājumu var pārvērst reāllaika abonementā, kas nosūta atjauninājumus pieslēgtajiem klientiem, izmantojot WebSockets, kad mainās pamatā esošie dati.
Rindas līmeņa atļaujas
Definē detalizētas piekļuves kontroles kārtulas katrai tabulai, lomai un operācijai, izmantojot atļauju veidotāju ar klikšķināšanas funkciju — nav nepieciešama pielāgota starpprogrammatūra.
REST galapunkta kartēšana
Padari pieejamu jebkuru saglabātu GraphQL vaicājumu kā nosauktu REST galapunktu, nodrošinot tikai REST klientiem piekļuvi tiem pašiem datiem bez atsevišķa API slāņa.
Attālinātās shēmas un darbības
Savieno ārējās GraphQL API un HTTP pakalpojumus vienotā shēmā, lai klienti varētu vaicāt visu caur vienu galapunktu.
Kāpēc izmantot Hasura GraphQL Engine pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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