OpenProject instalēšana ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda projektu pārvaldības platforma, kas aptver uzdevumu izsekošanu, Ganta plānošanu, Agile dēļus un laika uzskaiti vienā pašmitinātā lietojumprogrammā.
Izvēlies OpenProject VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenProject
OpenProject ir atvērtā koda projektu pārvaldības platforma, kas komandām nodrošina pašmitinātu alternatīvu Jira, Asana un Basecamp. Tā aptver visu projekta dzīves ciklu — no uzdevumu un kļūdu izsekošanas līdz Ganta laika grafiku plānošanai, Agile dēļiem (Scrum un Kanban) un iebūvētai laika uzskaitei — vienā lietojumprogrammā. Atšķirībā no SaaS rīkiem, pašmitināšana saglabā visus projekta datus, laika grafikus un komandas komunikāciju tavā infrastruktūrā.
Programmatūras izstrādes, inženierijas, valdības un būvniecības organizāciju komandas izmanto OpenProject, lai pārvaldītu sarežģītus, daudzkomandu projektus ar stingrām datu suverenitātes prasībām. Šī veidne izvieto OpenProject ar īpašiem tīmekļa, fona darbinieku un PostgreSQL pakalpojumiem saskaņā ar ieteicamo ražošanas arhitektūru.
OpenProject galvenās iespējas
Darba paketes uzskaite
Izveidojiet un pārvaldiet uzdevumus, kļūdas, lietotāju stāstus un atskaites punktus ar bagātīgiem metadatiem, hierarhijām un attiecībām starp vienumiem.
Gantt laika grafika plānošana
Plāno darbus laika gaitā ar interaktīvām Ganta diagrammām, atkarībām un atskaites punktu izsekošanu daudzfāžu projektiem.
Agile tāfeles
Vadi Scrum sprintus vai Kanban darbplūsmas, izmantojot vilkšanas un nomešanas dēļus, darbu saraksta pārvaldību un ātruma izsekošanu.
Laika un izmaksu uzskaite
Reģistrē laiku pie darba pakotnēm, iestati budžetus un ģenerē izmaksu atskaites, lai projekti tiktu pabeigti laikā un iekļautos budžetā.
GitHub & GitLab integrācija
Saistiet izvilkšanas pieprasījumus un komitus tieši ar darba pakotnēm, nodrošinot izstrādātājiem un projektu vadītājiem vienotu pārskatu par progresu.
Kāpēc izmantot OpenProject pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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