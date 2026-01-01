Izvietot NocoDB ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda Airtable alternatīva, kas pārveido jebkuru SQL datubāzi par sadarbības izklājlapu ar automātiski ģenerētām API.
Izvēlies NocoDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar NocoDB
NocoDB ir vadošā atvērtā koda Airtable alternatīva, kas pārvērš PostgreSQL, MySQL un citas SQL datubāzes intuitīvās izklājlapu saskarnēs, ko ne-tehniskie lietotāji var droši pārvaldīt. Tā piedāvā režģa, kanban, galerijas, kalendāra un veidlapu skatus kopā ar automātiski ģenerētām REST un GraphQL API, bagātīgiem lauku tipiem un reāllaika sadarbību — viss bez maksas par lietotāja vietu.
NocoDB pašmitināšana tavā VPS nodrošina, ka sensitīvi biznesa dati nekad neatstāj tavu infrastruktūru, novērš lietotāju skaita cenu ierobežojumus un dod tavai komandai pilnu relāciju datubāzes jaudu aiz bezkoda saskarnes, ko var izmantot ikviens.
NocoDB galvenās iespējas
Vairāki skatu veidi
Pārslēdzies starp režģa, kanban, galerijas, kalendāra un veidlapu skatiem vieniem un tiem pašiem datiem, ļaujot katram komandas dalībniekam strādāt formātā, kas atbilst viņu darba plūsmai.
Automātiski ģenerēti API
Katrā tabulā automātiski ir pieejami REST un GraphQL galapunkti, ļaujot izstrādātājiem veidot pielāgotas integrācijas un saskarnes, nerakstot aizmugursistēmas kodu.
Bagātīgie lauku tipi
Pielikumi, formulas, uzmeklēšanas, apkopojumi un saistītie ieraksti piešķir izklājlapu jaudu taviem relāciju datiem bez sarežģītiem SQL vaicājumiem.
Detalizēta piekļuves kontrole
Iestati darbvirsmas, bāzes un tabulas līmeņa atļaujas ar lomu pārvaldību, lai katrs komandas dalībnieks redzētu tikai to, kas viņam nepieciešams.
Webhook automatizācija
Automātiski aktivizējiet ārējās darbplūsmas un integrācijas, kad dati mainās, savienojot NocoDB ar jūsu esošajiem rīkiem bez pielāgota koda.
Airtable Imports
Migrējiet esošās Airtable datubāzes, CSV failus vai Excel lapas ar shēmas noteikšanu, atvieglojot pāreju bez datu atjaunošanas no nulles.
Kāpēc izmantot NocoDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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