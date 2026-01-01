NocoDB ar atlaidi līdz 69%

Izvietot NocoDB ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda Airtable alternatīva, kas pārveido jebkuru SQL datubāzi par sadarbības izklājlapu ar automātiski ģenerētām API.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot NocoDB ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies NocoDB VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar NocoDB

NocoDB ir vadošā atvērtā koda Airtable alternatīva, kas pārvērš PostgreSQL, MySQL un citas SQL datubāzes intuitīvās izklājlapu saskarnēs, ko ne-tehniskie lietotāji var droši pārvaldīt. Tā piedāvā režģa, kanban, galerijas, kalendāra un veidlapu skatus kopā ar automātiski ģenerētām REST un GraphQL API, bagātīgiem lauku tipiem un reāllaika sadarbību — viss bez maksas par lietotāja vietu.

NocoDB pašmitināšana tavā VPS nodrošina, ka sensitīvi biznesa dati nekad neatstāj tavu infrastruktūru, novērš lietotāju skaita cenu ierobežojumus un dod tavai komandai pilnu relāciju datubāzes jaudu aiz bezkoda saskarnes, ko var izmantot ikviens.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

NocoDB galvenās iespējas

Vairāki skatu veidi

Pārslēdzies starp režģa, kanban, galerijas, kalendāra un veidlapu skatiem vieniem un tiem pašiem datiem, ļaujot katram komandas dalībniekam strādāt formātā, kas atbilst viņu darba plūsmai.

Automātiski ģenerēti API

Katrā tabulā automātiski ir pieejami REST un GraphQL galapunkti, ļaujot izstrādātājiem veidot pielāgotas integrācijas un saskarnes, nerakstot aizmugursistēmas kodu.

Bagātīgie lauku tipi

Pielikumi, formulas, uzmeklēšanas, apkopojumi un saistītie ieraksti piešķir izklājlapu jaudu taviem relāciju datiem bez sarežģītiem SQL vaicājumiem.

Detalizēta piekļuves kontrole

Iestati darbvirsmas, bāzes un tabulas līmeņa atļaujas ar lomu pārvaldību, lai katrs komandas dalībnieks redzētu tikai to, kas viņam nepieciešams.

Webhook automatizācija

Automātiski aktivizējiet ārējās darbplūsmas un integrācijas, kad dati mainās, savienojot NocoDB ar jūsu esošajiem rīkiem bez pielāgota koda.

Airtable Imports

Migrējiet esošās Airtable datubāzes, CSV failus vai Excel lapas ar shēmas noteikšanu, atvieglojot pāreju bez datu atjaunošanas no nulles.

Kāpēc izmantot NocoDB pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

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Omkar

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Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.

Herriman
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Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.

30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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