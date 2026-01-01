Izvietot Dkron ar viena klikšķa instalāciju.
Izplatīts, kļūdām noturīgs darbu plānotājs ar tīmekļa lietotāja saskarni un iebūvētu klasterizāciju ļoti uzticamām cron darba slodzēm.
Izvēlies Dkron VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dkron
Dkron ir atvērtā koda izplatīta darbu plānošanas sistēma, kas rakstīta Go valodā un aizstāj tradicionālo cron ar kļūdu tolerantu, klasterim pielāgotu alternatīvu. Atšķirībā no viena resursdatora cron, Dkron izmanto Raft konsensa protokolu un uz baumām balstītu dalības slāni, lai darbi turpinātu darboties pat tad, ja atsevišķi mezgli sabojājas, novēršot vienu kļūmes punktu, kas apgrūtina klasiskos crontabs.
Pašmitināšana Dkron savā VPS saglabā grafikus, izpildes vēsturi un darbu slodzes tavā kontrolē, vienlaikus nodrošinot iebūvētu tīmekļa lietotāja saskarni (web UI), REST API un HTTP/shell izpildītājus skriptu, tīmekļa āķu (webhooks) un ārējo komandu palaišanai. Komplektā iekļautais datu glabāšanas dzinējs novērš vajadzību pēc jebkādas ārējas datubāzes, padarot izvietošanu par vienu konteineru ar noturīgu datu apjomu Raft stāvoklim un darbu vēsturei.
Dkron galvenās iespējas
Kļūmju noturīga plānošana
Raft konsenss nodrošina jūsu cron uzdevumu darbību, pat ja rodas mezglu kļūmes, pārstartēšana un tīkla problēmas, bez manuālas iejaukšanās.
Iebūvēta tīmekļa lietotāja saskarne
Pārvaldi uzdevumus, pārskati izpildes vēsturi un uzsāc izpildi no tīras pārlūkprogrammas saskarnes, nerakstot crontab failus manuāli.
REST API un tīmekļa āķi
Izveidot, atjaunināt un iedarbināt darbus programmatiski no CI cauruļvadiem, skriptiem vai ārējām sistēmām, izmantojot versijotu HTTP API.
Spraudējami izpildītāji
Izpildīt čaulas komandas, HTTP pieprasījumus, gRPC izsaukumus vai NATS ziņojumus kā ieplānotus darbus, izmantojot iebūvētos izpildītāja spraudņus.
Vietējais krātuves dzinējs
BoltDB nodrošinātā krātuve tiek piegādāta kopā ar bināro failu, novēršot vajadzību pēc ārējām datubāzēm, piemēram, etcd, Consul vai PostgreSQL.
Klasterim gatava arhitektūra
Sāc kā viens mezgls un mērogo horizontāli, pievienojot papildu serverus un aģentus, pieaugot tavai darba slodzei.
Kāpēc izmantot Dkron pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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