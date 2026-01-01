Izvietot Big-AGI ar viena klikšķa instalāciju.
Profesionāla daudzmodeļu AI darbvieta, kas atbalsta vairāk nekā 500 modeļus no vairāk nekā 20 pakalpojumu sniedzējiem, ar iebūvētu paralēlu modeļu salīdzināšanu.
Izvēlies Big-AGI VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Big-AGI
Big-AGI ir atvērtā koda AI darba telpa, kas veidota profesionāļiem, kuriem nepieciešama nopietna kontrole pār savām AI mijiedarbībām. Pievieno savas API atslēgas OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral un vairāk nekā 15 citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai piekļūtu vairāk nekā 500 modeļiem no vienas saskarnes — bez starpnieku uzcenojuma un bez platformas abonēšanas maksām, izņemot to, ko tu maksā tieši saviem pakalpojumu sniedzējiem.
Tā raksturīgā Beam funkcija vienlaicīgi palaiž vienu un to pašu uzvedni vairākos modeļos un inteliģenti apvieno labākās atbildes, ievērojami samazinot halucinācijas augstas likmes uzdevumos. Pašmitināšana uz tava paša VPS nodrošina katras sarunas un API atslēgas pilnīgu privātumu, ar papildu HTTP Basic Auth, lai nodrošinātu komandas piekļuvi.
Big-AGI galvenās iespējas
Beam Daudzmodeļu
Palaid jebkuru uzvedni vairākos AI modeļos paralēli un apvieno labākās atbildes — samazinot halucinācijas sarežģītos vai augsta riska uzdevumos.
500+ modeļi
Savieno OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter un 15+ citus pakalpojumu sniedzējus, izmantojot vienu saskarni un savas API atslēgas.
Vietēji prioritārs privātums
Sarunas un iestatījumi tiek glabāti pārlūkprogrammā, nevis serverī — tavi dati nekad neatstāj tavu infrastruktūru.
Web meklēšana un citāti
Meklē tīmeklī jebkurā tērzēšanā un saņem atbildes ar avotu atsaucēm, ko nodrošina Google pielāgotā meklēšana vai citi konfigurēti pakalpojumu sniedzēji.
Piekļuves kontrole
Aizsargā savu pašmitināto instanci ar HTTP Basic Auth, lai tikai autorizēti lietotāji varētu piekļūt tavām API atslēgām un sarunu vēsturei.
Kāpēc izmantot Big-AGI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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