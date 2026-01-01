Izvietot ProjectSend ar viena klikšķa instalāciju.
Profesionāla, uz klientiem orientēta failu koplietošanas platforma ar klientu kontiem, lejupielāžu izsekošanu un detalizētām piekļuves kontrolēm aģentūrām un uzņēmumiem.
Izvēlies ProjectSend VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ProjectSend
ProjectSend ir atvērtā koda failu piegādes platforma, kas izveidota uzņēmumiem, kuriem nepieciešams koplietot failus ar konkrētiem klientiem, nevis ar plašu sabiedrību. Katrs klients saņem savu pieteikšanās informāciju un redz tikai viņam piešķirtos failus, savukārt administratori izseko katru lejupielādi, nosaka derīguma termiņus sensitīviem materiāliem un saņem paziņojumus, kad saņēmēji piekļūst jaunām augšupielādēm — tādējādi radot atbildīgu, zīmolu atspoguļojošu alternatīvu vispārīgām mākoņkrātuves saitēm.
ProjectSend mitināšana tavā VPS serverī nodrošina konfidenciālu klientu failu — līgumu, finanšu dokumentu, dizaina materiālu — glabāšanu infrastruktūrā, ko tu pilnībā kontrolē, bez lietotāja maksām, bez krātuves ierobežojumiem un ar iespēju pielāgot zīmolu, lai tas atbilstu tava uzņēmuma identitātei.
ProjectSend galvenās iespējas
Konti katram klientam
Katrs klients saņem individuālu pieteikšanos un redz tikai viņam piešķirtos failus, saglabājot katras attiecības privātas un sakārtotas bez kopīgām publiskām saitēm.
Lejupielādes izsekošana
Detalizēti darbību žurnāli precīzi parāda, kurš lejupielādēja kuru failu un kad, nodrošinot piegādes apliecinājumu atbilstībai un samazinot e-pastus ar jautājumu "vai tu to saņēmi?".
Derīguma termiņi
Iestati automātisku derīguma termiņu jutīgiem dokumentiem, lai piekļuve tiktu atsaukta pēc noteikta laika perioda, tādējādi samazinot risku bez manuālas tīrīšanas.
E-pasta paziņojumi
Klienti saņem automātiskus e-pastus, kad ir pieejami jauni faili, novēršot nepieciešamību tos atsevišķi informēt pēc katras augšupielādes.
Pielāgota zīmolvedība
Pielāgojamas tēmas un logotipi nodrošina profesionālu, baltu etiķešu failu portālu, kas atspoguļo tavas aģentūras vai uzņēmuma identitāti, nevis vispārīgu pakalpojumu.
Kāpēc izmantot ProjectSend pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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