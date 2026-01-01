Izvietot Wavelog ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Tīmekļa amatieru radio žurnālgrāmatas lietotne QSO izsekošanai, balvu pārvaldībai un integrācijai ar LoTW un eQSL.
Izvēlies Wavelog VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Wavelog
Wavelog ir moderna, tīmekļa radioamatieru žurnālgrāmatas lietojumprogramma QSO izsekošanai un apbalvojumu progresa pārvaldībai DXCC, IOTA, SOTA un POTA programmās. Tā tieši integrējas ar LoTW, eQSL un izsaukuma grāmatu meklēšanas pakalpojumiem, un atbalsta CAT radio vadību automatizētai ierakstīšanai darbības sesiju laikā.
Wavelog pašmitināšana VPS serverī saglabā tavus žurnālgrāmatas datus privātus un pieejamus no jebkuras pārlūkprogrammas vai mobilās ierīces bez trešo pušu mākoņpakalpojumu atkarības. Sacensību ierakstīšana, DX klastera integrācija, ADIF un Cabrillo eksports, un atbalsts vairākiem operatoriem padara to par pilnīgu stacijas ierakstīšanas risinājumu nopietniem radioamatieriem.
Wavelog galvenās iespējas
Balvu izsekošana
Izseko progresu DXCC, IOTA, SOTA, POTA un citās nozīmīgās amatieru radio apbalvošanas programmās, izmantojot savus žurnālgrāmatas datus.
LoTW & eQSL sinhronizācija
Automātiski augšupielādēt un apstiprināt QSO ar LoTW un eQSL elektroniskajiem apbalvojumiem bez manuālas iesniegšanas.
CAT radio vadība
Pievienojies savam radio, izmantojot CAT interfeisu, lai automātiski aizpildītu joslas, režīma un frekvences laukus aktīvas darbības laikā.
Konkursa reģistrēšana
Reģistrēt sacensību QSO ar apmaiņas izsekošanu un dublikātu pārbaudi konkurētspējīgai amatieru radio darbībai.
ADIF eksports
Eksportē savu pilno žurnālu ADIF vai Cabrillo formātā, lai izmantotu ar citu žurnālprogrammatūru vai balvu iesniegšanas sistēmām.
Kāpēc izmantot Wavelog pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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