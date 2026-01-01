OpenLIT izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda OpenTelemetry-balstīta novērojamības un izmaksu uzraudzības platforma LLM un ģeneratīvā AI lietojumprogrammām.
Izvēlies OpenLIT VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenLIT
OpenLIT ir atvērtā koda AI inženierijas platforma, kas nodrošina Lielo valodu modeļu (LLM) un ģeneratīvās AI lietojumprogrammām pilnas steka novērojamību ar vienu instrumentēšanas rindu. Tā fiksē izsekošanas datus, marķieru lietojumu, latentumu, kļūdas un izmaksas vairāk nekā 50 LLM nodrošinātājiem, vektoru datubāzēm, Grafikas apstrādes vienībām (GPU) un aģentu ietvariem — viss, izmantojot vietējās OpenTelemetry semantiskās konvencijas, lai esošie OTel cauruļvadi darbotos bez pielāgotiem Programmatūras izstrādes komplektiem (SDK).
OpenLIT pašmitināšana uz tava paša Virtuālā privātā servera (VPS) saglabā uzvedņu saturu, modeļu lietojumu un API atslēgu aktivitāti infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez maksas par marķieri vai sēdvietu ierobežojumiem, ko uzliek Programmatūras kā pakalpojuma (SaaS) piegādātājs. ClickHouse krātuve apstrādā liela apjoma telemetriju, un komplektā iekļautais OTel kolektors atklāj OpenTelemetry protokola (OTLP) attālā procedūras izsaukuma (gRPC) un Hiperteksta pārsūtīšanas protokola (HTTP) galapunktus, gatavus OpenLIT SDK vai jebkuram citam ar OTel instrumentētam pakalpojumam.
OpenLIT galvenās iespējas
LLM novērojamība
Uztver uzvednes, pabeigšanas, žetonus, latentumu un kļūdas no vairāk nekā 50 LLM pakalpojumu sniedzējiem ar divu rindiņu SDK iestatīšanu.
Izmaksu uzraudzība
Uzraudzīt izdevumus par katru pieprasījumu, modeli un lietojumprogrammu reāllaikā, izmantojot iebūvētas cenas lielākajiem LLM pakalpojumu sniedzējiem.
OpenTelemetry vietējais
Izmanto standarta OTel semantiskās konvencijas ģeneratīvajam AI, tādējādi jebkurš ar OTel instrumentēts pakalpojums nosūta datus bez piegādātāja SDK.
GPU monitorings
Apkopo NVIDIA un AMD GPU metrikas — noslodzi, atmiņu, temperatūru un enerģijas patēriņu — kopā ar modeļa telemetriju.
Prompt un Vault pārvaldība
Versiju uzvednes, veic eksperimentus un glabā pakalpojumu sniedzēja API atslēgas iebūvētā slepeno datu glabātuvē ar uz lomām balstītu piekļuvi.
Rotaļlaukums un novērtējumi
Salīdziniet modeļu atbildes blakus un veiciet automatizētus novērtējumus, lai novērtētu kvalitāti, neobjektivitāti un halucinācijas.
Kāpēc izmantot OpenLIT pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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