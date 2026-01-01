Instalē iTop ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda ITSM platforma un CMDB IT pakalpojumu, infrastruktūras un atbalsta darbplūsmu pārvaldībai.
Izvēlies iTop VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar iTop
iTop (IT Operations Portal) ir pilnībā atvērtā koda, tīmekļa IT pakalpojumu pārvaldības platforma, kas veidota, balstoties uz ITIL labāko praksi. Tā apvieno jaudīgu Konfigurācijas pārvaldības datubāzi ar palīdzības dienesta, incidentu, problēmu, izmaiņu un pakalpojumu pārvaldības moduļiem — viss vienā pašu mitinātā lietojumprogrammā.
Atšķirībā no SaaS ITSM rīkiem, kas iekasē maksu par aģentu, iTop pašu mitināšana savā VPS nodrošina jūsu IT komandai pilnīgu kontroli pār jūsu datiem, pielāgošanu un integrācijām. Tu vari paplašināt iTop, izmantojot papildinājumus no iTop Hub, lai pielāgotu to savām specifiskajām darbības plūsmām.
iTop galvenās iespējas
Integrēta CMDB
Izseko visus IT aktīvus un to attiecības pilnībā pielāgojamā datubāzē ar grafisko ietekmes analīzi.
Incidents un palīdzības dienests
Atbalsta pieteikumu apstrāde ar SLA izsekošanu, lietotāju paziņojumiem un pilnu audita žurnālu par katru veikto darbību.
Pārmaiņu vadība
Plāno un apstiprini izmaiņas ar strukturētām darba plūsmām, kas uztur tavu IT vidi stabilu un izsekojamu.
Pakalpojumu katalogs
Definē un pārvaldi pakalpojumu piedāvājumus, līgumus un SLA mērķus visā tavā IT organizācijā.
Paplašināms ar spraudņiem
Paplašini iTop ar kopienas un komerciāliem paplašinājumiem no iTop centra, nemainot pamata kodu.
Kāpēc izmantot iTop pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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