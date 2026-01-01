Instalēt daudzas piezīmes vienā klikšķī.
Atvērtā koda Markdown piezīmju veikšanas lietotne ar glabātuvēm, pilna teksta meklēšanu un vairāku lietotāju sadarbību.
Izvēlies Many Notes VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Many Notes
Many Notes ir pašmitināta Markdown piezīmju veikšanas lietojumprogramma, kas ļauj tev sakārtot savas domas glabātuvēs — elastīgos konteineros, kas saglabā saistītos failus kopā vai atsevišķi, atkarībā no tā, kā tu vēlies strādāt. Piezīmes tiek glabātas gan datubāzē, gan failu sistēmā, nodrošinot tev pilnīgu īpašumtiesības un pārnesamību pār tavu saturu bez piesaistes jebkādam patentētam formātam.
Papildus pamata piezīmju veikšanai, Many Notes atbalsta vairākus lietotājus ar autentifikāciju, glabātuvju koplietošanu komandas sadarbībai, reāllaika apraidi, atpakaļsaites un tagus saistīto piezīmju savienošanai, un ātru pilna teksta meklēšanu, ko nodrošina Typesense. OAuth pieteikšanās, izmantojot GitHub, Google, GitLab un citus pakalpojumu sniedzējus, padara piekļuves pārvaldību elastīgu gan privātpersonām, gan komandām.
Many Notes galvenās iespējas
Krātuves sakārtošana
Grupē piezīmes atsevišķos seifos vai glabā visu vienā — katrs seifs ir pārnēsājama direktorija, kas dod tev pilnīgu kontroli pār tavu failu struktūru.
Pilna teksta meklēšana
Ātra, pret kļūdām izturīga meklēšana, ko nodrošina Typesense, ļauj tev nekavējoties atrast jebkuru piezīmi visās tavās glabātuvēs.
Daudzlietotāju sadarbība
Uzaicini citus reģistrētus lietotājus piekļūt taviem seifiem un sadarboties pie piezīmēm reāllaikā ar tiešsaistes atjaunināšanas saskarnēm.
OAuth pieteikšanās atbalsts
Autentificējies ar GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack un citiem OAuth pakalpojumu sniedzējiem elastīgai, bezparoles piekļuves pārvaldībai.
Bagātīgs Markdown redaktors
Uzlabots redaktors ar automātisko saglabāšanu, veidnēm, atpakaļsaitēm, birām un PDF eksportu nodrošina nepārtrauktu rakstīšanas plūsmu.
Progresīva tīmekļa lietotne
Instalē Many Notes kā PWA, lai nodrošinātu vietējai lietotnei līdzīgu pieredzi datorā un mobilajā ierīcē, tostarp bezsaistes navigāciju.
Kāpēc izmantot Many Notes pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.