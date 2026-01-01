Uzstādīt Workout Cool ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda fitnesa apmācību platforma treniņu plānu veidošanai, progresa izsekošanai un personīgās vingrinājumu bibliotēkas pārvaldībai.
Izvēlies Workout Cool VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Workout Cool
Workout Cool ir pašmitināta fitnesa apmācību platforma, kas nodrošina visaptverošu vingrinājumu datubāzi, strukturētu treniņu plānu veidotāju un sesiju izsekošanu — viss darbojas uz tava paša servera bez abonēšanas maksām vai trešo pušu datu koplietošanas. Lietotāji var pārlūkot vingrinājumus ar pamācību video demonstrācijām, veidot pielāgotas treniņu programmas, kas sakārtotas pēc muskuļu grupām vai treniņu mērķa, un reģistrēt treniņu sesijas, lai laika gaitā izsekotu veiktspējai.
Atšķirībā no mitinātām fitnesa lietotnēm, kas bloķē vēsturiskos datus aiz abonementiem, Workout Cool glabā visu treniņu vēsturi PostgreSQL datubāzē tavā paša infrastruktūrā. Platforma atbalsta e-pasta un paroles autentifikāciju kopā ar izvēles Google OAuth, un iegulto vingrinājumu bibliotēku var iepriekš aizpildīt ar parauga datiem pirmajā palaišanas reizē.
Workout Cool galvenās iespējas
Vingrojumu bibliotēka
Pārlūkojiet visaptverošu vingrinājumu datubāzi ar pamācošām video demonstrācijām, kas sakārtotas pēc muskuļu grupas, aprīkojuma un treniņa veida.
Treniņu plāna veidotājs
Izveido strukturētas vairāku dienu treniņu programmas ar pielāgotām vingrinājumu izvēlēm, sērijām, atkārtojumiem un atpūtas periodiem jebkuram fitnesa mērķim.
Sesijas žurnālēšana
Ieraksti katru treniņu ar faktiskajiem veiktspējas datiem, lai tu varētu sekot līdzi svara progresam un apjomam laika gaitā.
Progresa izsekošana
Vizualizē spēka pieaugumu un treniņu konsekvenci ar diagrammām, kas parāda veiktspējas tendences starp sesijām un treniņu programmām.
Muskuļu grupas filtrēšana
Filtrē un atklāj vingrinājumus pēc mērķa muskuļu grupas, lai izveidotu līdzsvarotas programmas, kas aptver katru ķermeņa daļu.
Kāpēc izmantot Workout Cool pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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