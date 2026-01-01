Izvietot Inngest ar viena klikšķa instalāciju.
Darbplūsmas orķestrēšanas platforma uzticamu fona funkciju, ieplānotu darbu un AI darbplūsmu palaišanai.
Izvēlies Inngest VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Inngest
Inngest ir atvērtā koda darbplūsmas orķestrēšanas dzinējs, kas ļauj tev rakstīt uzticamas fona funkcijas, notikumu vadītas darbplūsmas un ieplānotus uzdevumus tieši tava lietojumprogrammas kodā. Tas automātiski apstrādā atkārtotus mēģinājumus, vienlaicīgumu, ierobežošanu un soļu funkciju loģiku, saglabājot tava lietojumprogrammas kodu vērstu uz biznesa loģiku, nevis infrastruktūras problēmām.
Inngest pašmitināšana uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār izpildi, datiem un konfigurāciju. Tas nāk ar iebūvētu SQLite noturību un atmiņas rindu uzreiz, lai tu varētu palaist pilnu platformu bez nepieciešamības pēc ārējām datubāzes vai ziņojumu brokera pakalpojumiem.
Inngest galvenās iespējas
Uzticami fona darbi
Palaid fona uzdevumus ar automātiskiem atkārtotiem mēģinājumiem, eksponenciālu atlikšanu un iebūvētu kļūdu apstrādi — nav nepieciešama papildu infrastruktūra.
Step Function darbplūsmas
Sastādīt daudzpakāpju darbplūsmas, kur katrs solis tiek individuāli atkārtoti izpildīts un saglabāts kešatmiņā, padarot kompleksu orķestrēšanu noturīgu pret īslaicīgām kļūmēm.
Notikumu vadīta izpilde
Iedarbināt funkcijas no lietojumprogrammas notikumiem ar vienkāršu notikumu atslēgu, nodrošinot atsaistītas, reaktīvas arhitektūras starp pakalpojumiem.
AI darbplūsmas atbalsts
Orķestrē ilgstošas AI plūsmas ar iebūvētu atbalstu vienlaicīguma ierobežojumiem, ātruma ierobežošanai un posmu līmeņa kontrolpunktiem.
Iebūvēts izstrādes serveris
Izstrādā un testē darbplūsmas lokāli ar pilnvērtīgu lietotāja interfeisu, kas reāllaikā parāda notikumu vēsturi, funkciju izpildes un soļu izsekošanu.
Kāpēc izmantot Inngest pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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