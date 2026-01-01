Grimoire izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieks ar tagiem, pilna teksta meklēšanu un ar AI atbalstītu metadatu ekstrakciju.
Izvēlies Grimoire VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Grimoire
Grimoire ir atvērtā koda grāmatzīmju pārvaldnieks, kas izstrādāts, lai būtu pastāvīga, meklējama mājvieta visam, ko saglabā no tīmekļa. Tas saglabā grāmatzīmes ar automātisku metadatu ekstrakciju — lapas nosaukumu, aprakstu, favicon un ekrānuzņēmumu — lai tava kolekcija paliktu noderīga ilgi pēc tam, kad esi aizmirsis, kāpēc kaut ko saglabāji.
Atšķirībā no pārlūkprogrammas grāmatzīmju mapēm, kas sinhronizējas ar piegādātāju mākoņiem, Grimoire pašmitināšana tavā VPS saglabā tavu lasīšanas vēsturi, pētījumu saites un saglabātos resursus pilnīgi privātus. Viens konteiners ar iebūvētu SQLite krātuvi nozīmē, ka nav nekā, kas būtu jāuztur — vienkārši saglabā, atzīmē ar tagiem un meklē.
Grimoire galvenās iespējas
Automātiska metadatu ekstrakcija
Grimoire automātiski iegūst virsrakstu, aprakstu, favicon un ekrānuzņēmumu katrai grāmatzīmei, saglabājot tavu bibliotēku sakārtotu bez manuālas piepūles.
Pilnteksta meklēšana
Meklē starp grāmatzīmju nosaukumiem, aprakstiem, tagiem un piezīmēm, lai uzreiz atrastu jebko savā kolekcijā.
Birkas un kategorijas
Organizē grāmatzīmes ar elastīgām atzīmēm un kategorijām, pēc tam filtrē savu bibliotēku, lai atrastu tieši to, kas tev nepieciešams.
Ar AI atbalstīta marķēšana
Pēc izvēles pievieno AI nodrošinātāju, lai automātiski ieteiktu tagus un kopsavilkumus, pamatojoties uz lapas saturu.
Pārlūkprogrammas paplašinājums
Saglabā grāmatzīmes tieši no Chrome vai Firefox ar viena klikšķa paplašinājumu, neatstājot lapu, ko lasi.
Kāpēc izmantot Grimoire pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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