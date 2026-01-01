OneDev instalēšana ar vienu klikšķi.
Viss vienā pašmitināta DevOps platforma ar Git hostingu, CI/CD cauruļvadiem, kanban dēļiem un pakotņu reģistru.
Izvēlies OneDev VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OneDev
OneDev ir visaptveroša pašmitināta DevOps platforma, kas vienā lietojumprogrammā apvieno Git hostingu, CI/CD automatizāciju, problēmu izsekošanu, kanban dēļus un pakotņu reģistru. Tā vizuālais konveijera veidotājs un koda inteliģences funkcijas padara to pieejamu izstrādātājiem bez padziļinātas DevOps pieredzes, savukārt uzlabotā vaicājumu valoda dod pieredzējušiem lietotājiem precīzu kontroli pār būvējumiem, problēmām un izmaiņām.
OneDev pašmitināšana tavā VPS nozīmē neierobežotu izstrādātāju skaitu par fiksētām infrastruktūras izmaksām, ar pilnīgu tava pirmkoda un būvējuma artefaktu īpašumtiesībām. Šī veidne ietver PostgreSQL uzticamai datu glabāšanai un Docker ligzdas piekļuvi, lai OneDev varētu palaist CI/CD uzdevumus tieši tavā serverī.
OneDev galvenās iespējas
Git hostings un koda pārskatīšana
Pilns Git serveris ar uzlabotu atšķirību vizualizāciju, zaru aizsardzību un sapludināšanas stratēģijas kontroli strukturētai koda pārskatīšanai.
Vizuālais CI/CD veidotājs
Veido un vizualizē cauruļvadus, nerakstot YAML no nulles — velc un nomet soļus ar pilnu YAML eksportu versiju kontrolei.
Kanban un problēmu uzskaite
Iebūvēti kanban dēļi un problēmu izsekotājs ar pielāgotiem laukiem un uzlabotu vaicājumu valodu precīzai filtrēšanai.
Pakotņu reģistrs
Hostē Docker attēlus un citus būvējuma artefaktus integrētajā reģistrā līdzās tavam kodam un cauruļvadiem.
Koda inteliģence
Simbolu navigācija un semantiskā koda meklēšana palīdz izstrādātājiem ātrāk saprast nepazīstamas koda bāzes.
Kāpēc izmantot OneDev pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.