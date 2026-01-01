Uzstādīt Castopod ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda podkāstu hostinga platforma ar analītiku, sociālajām funkcijām un iebūvētiem monetizācijas rīkiem.
Izvēlies Castopod VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Castopod
Castopod ir visaptveroša atvērtā koda podkāstu hostinga platforma, kas radīta veidotājiem, kuri vēlas profesionālas publicēšanas iespējas, neizmantojot trešo pušu hostinga pakalpojumus. Tā nodrošina epizožu pārvaldību, automātisku RSS plūsmas ģenerēšanu izplatīšanai visās lielākajās platformās, detalizētu klausītāju analīzi un ActivityPub integrāciju decentralizētai sociālajai tīklošanai — tas viss vienā pašu mitinātā paketē.
Podkāsta mitināšana savā VPS nozīmē, ka tu esi savu auditorijas datu īpašnieks, izvairies no maksām par lejupielādes datplūsmu un saglabā pilnīgu kontroli pār sava satura izplatīšanu un monetizāciju bez platformas piesaistes.
Castopod galvenās iespējas
Automātiska RSS izplatīšana
Ģenerē un automātiski uztur tavu podkāsta RSS plūsmu, saglabājot tavu raidījumu pieejamu Spotify, Apple Podcasts un visos lielākajos katalogos.
Klausītāju analītika
Detalizēta lejupielādes statistika, demogrāfiskie dati un iesaistes rādītāji sniedz tev auditorijas ieskatu, kas nepieciešams, lai stratēģiski attīstītu tavu raidījumu.
Iebūvētā monetizācija
Premium abonementi un klausītāju atbalsta funkcijas ļauj tev veidot ilgtspējīgu aplādes biznesu tieši uz tavas infrastruktūras.
ActivityPub integrācija
Savienojies ar Fediverse, lai klausītāji decentralizētās sociālajās platformās varētu sekot, komentēt un mijiedarboties, neatstājot savu vēlamo lietotni.
Daudzlietotāju sadarbība
Uz lomām balstītas atļaujas ļauj komandām pārvaldīt epizodes, analītiku un publicēšanu vairākām aplādes sērijām no viena vadības paneļa.
Kāpēc izmantot Castopod pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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