Traduora izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta tulkošanas pārvaldības platforma komandām ar REST API, uz lomām balstītu piekļuvi un daudzformātu importēšanu/eksportēšanu.
Izvēlies Traduora VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Traduora
Traduora ir pašmitināta tulkošanas pārvaldības platforma, kas izstrādāta izstrādes komandām, kuras pārvalda lokalizāciju vairākās valodās. Tā nodrošina tīru tīmekļa saskarni tulkošanas projektu organizēšanai, ar importēšanas un eksportēšanas atbalstu JSON, YAML un CSV formātiem.
Traduora pašmitināšana uz VPS saglabā visus tavus lokalizācijas datus privātus un integrējas tieši ar CI/CD cauruļvadiem, izmantojot tās REST API. Lomu piekļuves kontrole ļauj tev uzaicināt tulkotājus, recenzentus un izstrādātājus ar atbilstošām atļaujām, savukārt tulkošanas vēsture izseko katrai virknes izmaiņai.
Traduora galvenās iespējas
REST API integrācija
Automatizē tulkojumu importēšanu un eksportēšanu tavā CI/CD cauruļvadā, izmantojot pilnu REST API, bez manuālas iejaukšanās.
Daudzformātu eksports
Eksportē tulkojumus kā JSON, YAML, CSV un citos formātos, lai tos tieši ievietotu jebkurā ietvarā vai būvēšanas sistēmā.
Lomu piekļuve
Piešķir izstrādātājiem, tulkotājiem un recenzentiem dažādus atļauju līmeņus, lai projekti būtu sakārtoti un droši.
Tulkojumu vēsture
Katra tulkojuma virknes izmaiņa tiek izsekota, ļaujot tev pārbaudīt veiktās korekcijas un atgriezties pie iepriekšējām versijām.
Kāpēc izmantot Traduora pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.