Uzstādīt SigNoz ar viena klikšķa instalāciju.
OpenTelemetry-dzimtā APM, kas apvieno sadalītās izsekošanas, metrikas un žurnālfailus vienā atvērtā koda platformā.
Izvēlies SigNoz VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SigNoz
SigNoz ir pilna spektra atvērtā koda novērojamības platforma, kas dabiski veidota uz OpenTelemetry bāzes. Tā aizstāj vairākus nodalītus rīkus — izsekošanas aizmugursistēmu, metrikas krātuvi un žurnālu apkopotāju — ar vienu lietojumprogrammu, kas korelē visus trīs signālus vienā lietotāja saskarnē (UI). Inženieri var pāriet no lēnas izsekošanas tieši uz saistītajiem žurnāliem un infrastruktūras metriku, nepārslēdzot cilnes vai manuāli nesavienojot datus.
Atšķirībā no SaaS APM piegādātājiem, SigNoz pašmitināšana savā VPS saglabā visus telemetrijas datus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez trešās puses noteiktām cenām par lietotāju vai datu saglabāšanas ierobežojumiem. ClickHouse glabāšanas dzinējs padara vaicājumus ātrus pat pie liela datu ievades apjoma, un vietējais OpenTelemetry atbalsts nozīmē, ka jebkurš ar OTel instrumentēts pakalpojums nosūta datus bez piegādātājam specifiskiem SDK.
SigNoz galvenās iespējas
Izplatītā izsekošana
Vizualizē pilnīgas pieprasījumu plūsmas starp pakalpojumiem, izmantojot liesmu grafikus, spena detaļas un P50/P95/P99 latentuma sadalījumus.
Metriku uzraudzība
Ievadi un vaicā infrastruktūras un lietojumprogrammu metrikas, izmantojot OpenTelemetry, ar iebūvētiem informācijas paneļiem un brīdinājumu noteikumiem.
Žurnālu pārvaldība
Centralizēt žurnālus no visiem pakalpojumiem, filtrēt pēc izsekošanas konteksta un veikt pilna teksta meklēšanu bez atsevišķas žurnālu apstrādes sistēmas.
Korelēti signāli
Pārej no lēnas izsekošanas uz korelētiem žurnāliem un resursdatora metriku ar vienu klikšķi — bez manuālas korelācijas starp atsevišķiem rīkiem.
OpenTelemetry vietējais
Jebkurš pakalpojums, kas jau ir instrumentēts ar OTel SDK, nekavējoties sūta datus uz SigNoz, bez piegādātāja piesaistes vai pielāgotiem aģentiem.
Iebūvēta brīdināšana
Definē sliekšņa un anomāliju brīdinājumus jebkuram metrikas vai izsekošanas signālam un novirzi paziņojumus uz Slack, PagerDuty vai tīmekļa āķiem.
Kāpēc izmantot SigNoz pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.