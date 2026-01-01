Izvietot Slink ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Privātumu prioritizējoša pašmitināta attēlu koplietošanas platforma ar automātisku EXIF datu noņemšanu un konfigurējamu kompresiju.
Izvēlies Slink VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Slink
Slink ir pašmitināta attēlu koplietošanas platforma, kas veidota ap privātumu, īpašumtiesībām un caurspīdīgumu. Atšķirībā no komerciāliem attēlu mitinātājiem, kas skenē augšupielādes reklāmas nolūkos, pieprasa plašas licences tiesības vai uzliek patvaļīgas satura politikas, Slink nodrošina, ka tu saglabā pilnīgu kontroli pār savu vizuālo saturu — glabājas lokāli tavā paša serverī bez trešo pušu piekļuves.
Slink pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka tavi attēli nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Automātiska EXIF metadatu noņemšana noņem GPS koordinātas, ierīces informāciju un laika zīmogus no katras augšupielādes, aizsargājot privātumu pēc noklusējuma. Ar konfigurējamu kompresiju, lietotāju apstiprināšanas darbplūsmām un paroles politikām, Slink nodrošina profesionālu attēlu koplietošanas vidi pēc taviem noteikumiem.
Slink galvenās iespējas
EXIF metadatu noņemšana
Automātiski noņem GPS koordinātes, ierīces informāciju un laika zīmogus no katra augšupielādētā attēla, lai pēc noklusējuma aizsargātu privātumu.
Konfigurējama kompresija
Iestati saspiešanas kvalitāti un augšupielādes lieluma ierobežojumus, lai līdzsvarotu attēla kvalitāti ar krātuves efektivitāti tavam konkrētajam lietošanas gadījumam.
Lietotāju pārvaldība
Izvēles apstiprināšanas darbplūsmas un konfigurējamas paroles stipruma politikas ļauj tev kontrolēt, kurš var augšupielādēt un kopīgot attēlus.
Vietējā krātuve
Visi attēli tiek glabāti tieši tavā VPS — nekādi mākoņglabātuves, nekādi trešo pušu CDN, nekādas ārējas atkarības tavam saturam.
Unikālas koplietojamas URL adreses
Katrs augšupielādētais fails saņem unikālu URL vienkāršai kopīgošanai, nodrošinot saņēmējiem tiešu piekļuvi bez nepieciešamības pēc kontiem vai lietotņu instalēšanas.
Kāpēc izmantot Slink pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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