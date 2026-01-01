Izvietot Zulip ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda komandas tērzēšanas platforma ar organizētu tēmu pavedienu veidošanu, izveidota fokusētai un asinhronai komandas saziņai.
Izvēlies Zulip VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Zulip
Zulip ir jaudīga atvērtā koda komandas tērzēšanas platforma, kas katru sarunu organizē tēmās kanālos, padarot to būtiski atšķirīgu no plakano kanālu rīkiem. Tā vietā, lai būtu nediferencēta ziņojumu plūsma, katra saruna pieder nosauktai tēmai — ļaujot komandas dalībniekiem selektīvi sekot līdzi, atbildēt asinhroni un atrast iepriekšējos lēmumus bez bezgalīgas ritināšanas.
Zulip pašmitināšana savā VPS dod jūsu komandai pilnīgu kontroli pār saziņas datiem, ziņojumu vēsturi un integrācijām. Zulip atbalsta vairāk nekā 100 integrācijas ar izstrādes un produktivitātes rīkiem un piedāvā vietējās mobilās un darbvirsmas lietotnes visām galvenajām platformām.
Zulip galvenās iespējas
Tēmu pavedieni
Katrs ziņojums pieder nosauktai tēmai kanālā, saglabājot sarunas sakārtotas un viegli izsekojamas pat komandās ar lielu komunikācijas apjomu.
Jaudīga pilna teksta meklēšana
Meklē visā ziņojumu vēsturē, ieskaitot failus un saites, lai uzreiz atrastu jebkuru iepriekšējo sarunu vai lēmumu.
100+ integrācijas
Vietējās integrācijas ar GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry un citiem ienes kontekstu tieši tavos komandas kanālos.
Vietējās lietotnes
Mobilās lietotnes operētājsistēmām iOS un Android, kā arī datoru lietotnes operētājsistēmām Windows, macOS un Linux, uztur tavu komandu savienotu visās ierīcēs.
Tastatūras vadīta darbplūsma
Visaptverošas tastatūras īsinājumtaustiņi un netraucēta saskarne ļauj pieredzējušiem lietotājiem pārvietoties un atbildēt uz ziņojumiem pilnībā bez peles.
Kāpēc izmantot Zulip pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.