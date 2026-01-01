Uzstādīt Lightdash ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda BI platforma, kas veidota ap dbt un kas tavus datu modeļus uzreiz pārvērš par informācijas paneļiem un diagrammām.
Izvēlies Lightdash VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Lightdash
Lightdash ir atvērtā koda biznesa inteliģences platforma, kas izstrādāta, lai dabiski darbotos ar dbt (datu veidošanas rīku). Tā vietā, lai atkārtoti veidotu metrikas definīcijas BI rīkā, Lightdash nolasa tavus esošos dbt modeļus, testus un dokumentāciju, lai automātiski ģenerētu izpētes saskarni un metrikas slāni — saglabājot analītikas loģiku versiju kontrolē kodā, kur tai ir jābūt. Komandas var veidot informācijas paneļus, izpildīt ad-hoc vaicājumus un ieplānot atskaišu piegādi, neatkārtojot darbu, kas jau paveikts viņu dbt projektā.
Atšķirībā no vispārējas nozīmes BI rīkiem, Lightdash patiesības avota pieeja nozīmē, ka, mainoties dbt modelim, visas uz tā balstītās diagrammas tiek automātiski atjauninātas. Pašmitināšana Lightdash nodrošina analītikas komandām pilnīgu kontroli pār savu datu infrastruktūru, nenovirzot vaicājumu rezultātus caur trešo pušu mākoņplatformām.
Lightdash galvenās iespējas
Dbt-native metrikas slānis
Lightdash nolasa esošos dbt modeļus, testus un YAML dokumentāciju, lai ģenerētu izpētes UI, novēršot nepieciešamību atkārtoti definēt metrikas atsevišķā BI rīkā.
Ad-hoc SQL pārlūks
Veic ad-hoc vaicājumus pret savu datu noliktavu tieši no pārlūkprogrammas, ar kolonnu definīcijām un testu rezultātiem, kas automātiski iegūti no dbt metadatiem.
Ieplānota atskaites piegāde
Konfigurē atkārtotu informācijas paneļa momentuzņēmumu piegādi uz e-pastu vai Slack pēc grafika, lai ieinteresētās puses būtu informētas bez manuālas eksportēšanas vai lejupielādes.
AI datu palīgs
Uzdod jautājumus par saviem datiem dabiskā valodā un saņem diagrammu ieteikumus, ko nodrošina metrikas slānis, kas jau ir definēts tavā dbt projektā.
Versiju kontrolēta analītika
Analītikas definīcijas atrodas dbt kodā līdzās taviem datu modeļiem, padarot diagrammu un metrikas izmaiņas pārskatāmas, salīdzināmas un izvietojamas, izmantojot standarta Git darbplūsmas.
Kāpēc izmantot Lightdash pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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