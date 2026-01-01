Izvietot Galaxy ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda tīmekļa platforma pieejamām, atkārtojamām bioinformātikas analīzēm un uz datiem balstītām zinātnes darbplūsmām.
Izvēlies Galaxy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Galaxy
Galaxy ir atvērtā koda tīmekļa platforma, kas ļauj pētniekiem veikt, koplietot un reproducēt datu ietilpīgas biomedicīnas analīzes, nerakstot nevienu koda rindu. To izmanto tūkstošiem laboratoriju visā pasaulē, tā apvieno tūkstošiem komandrindas rīku aiz vienotas pārlūkprogrammas saskarnes, lai zinātnieki varētu veidot sarežģītas bioinformātikas plūsmas, izsekot katram parametram un atkārtoti veikt tieši to pašu analīzi mēnešus vēlāk.
Pašmitināšana Galaxy uz tava paša VPS saglabā sensitīvus sekvencēšanas datus, pacientu kohortas un nepublicētas darbplūsmas pilnībā tavā kontrolē, bez maksas par katru darbu un bez koplietojama servera rindas gaidīšanas. Šī veidne nodrošina vienu universālu konteineru ar Galaxy, PostgreSQL un nginx, kas ir iepriekš konfigurēti tūlītējai viena nomnieka izvietošanai.
Galaxy galvenās iespējas
Reproducējamas darbplūsmas
Fiksē katru rīku, parametru un datu kopas versiju, lai jebkuru analīzi varētu precīzi atkārtoti palaist mēnešus vai gadus vēlāk.
Vizuālais cauruļvada redaktors
Var veidot daudzpakāpju bioinformātikas plūsmas uz velc-un-met audekla bez skriptēšanas Bash vai Snakemake.
Tūkstošiem rīku
Instalē pārbaudītus rīkus no Galaxy rīku krātuves, kas aptver genomiku, proteomiku, metabolomiku, attēlveidošanu un mašīnmācīšanos.
Interaktīvie piezīmjdatori
Palaist Jupyter, RStudio un citas interaktīvās vides tieši uz tavām Galaxy vēsturēm un datu kopām.
Vēstures un koplietošana
Organizē katru analīzes palaišanu versiju vēsturē, ko sadarbības partneri var koplietot, publicēt vai importēt ar vienu klikšķi.
Conda atkarību atrisināšana
Rīki automātiski atrisina savas atkarības, izmantojot Conda un BioContainers, novēršot vides konfliktus.
Kāpēc izmantot Galaxy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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