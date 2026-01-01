Izvietot vietējo padziļināto izpēti ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts AI pētniecības asistents, kas veic iteratīvas padziļinātas pētniecības darbplūsmas, izmantojot mākoņpakalpojumu LLM nodrošinātājus.
Izvēlies Local Deep Research VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Local Deep Research
Local Deep Research ir atvērtā koda AI pētniecības asistents ar vairāk nekā 7200 GitHub zvaigznēm, kas veic daudzpakāpju pētniecības darbplūsmas tavā infrastruktūrā. Tas plāno vaicājumus, vāc avotus visā tīmeklī, seko līdzi trūkumiem un sagatavo citētus ziņojumus — tas pats modelis kā komerciāliem padziļinātas pētniecības produktiem, bet ar pilnīgu kontroli pār to, kurš modelis un kuras meklētājprogrammas veic darbu.
Šī izvietošana savieno Local Deep Research ar tavu vēlamo mākoņa LLM pakalpojumu sniedzēju — OpenRouter, OpenAI, Anthropic vai jebkuru ar OpenAI saderīgu galapunktu — un tiek piegādāts ar SearXNG kā privātumu respektējošu meklēšanas aizmugursistēmu, lai pētniecības vaicājumi un apkopotie avoti paliktu tavā VPS, kamēr modeļa secinājumi tiek veikti pret tevis izvēlēto vadošo pakalpojumu sniedzēju.
Local Deep Research galvenās iespējas
Iteratīva dziļa izpēte
Plāno vaicājumus, seko līdzi nepilnībām un apkopo avotus strukturētos ziņojumos ar atsaucēm, nevis vienreizējām atbildēm.
Mākoņ LLM pakalpojumu sniedzēji
Darbojas ar OpenRouter, OpenAI, Anthropic un jebkuru ar OpenAI saderīgu galapunktu — maini pakalpojumu sniedzējus un modeļus no tīmekļa lietotāja saskarnes, neatsākot konteineru.
Privāts meklēšanas backend
Komplektā ar SearXNG, lai pētniecības vaicājumi tiktu apkopoti no desmitiem meklētājprogrammu, nepakļaujot tos komerciāliem izsekotājiem.
Tavi dati paliek vietā
Pētījumu vēsture, ģenerētie pārskati un konfigurācija atrodas tavā VPS — tikai modeļa secinājumu izsaukumi atstāj serveri, šifrēti pārsūtīšanas laikā uz tavu izvēlēto pakalpojumu sniedzēju.
Citēti, eksportējami ziņojumi
Katrs apgalvojums ir saistīts ar tā avotu, lai pārskatus varētu pārskatīt, pārbaudīt un eksportēt turpmākai izmantošanai.
Tīmekļa konfigurācija
Modeļu nodrošinātāji, API atslēgas un meklēšanas iestatījumi tiek pārvaldīti, izmantojot iebūvēto iestatījumu lapu — konfigurācijas faili nav jārediģē serverī.
Kāpēc izmantot Local Deep Research pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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