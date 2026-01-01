Izvietot Open Agent ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta AI asistenta platforma ar LLM orķestrāciju, RAG zināšanu bāzēm, aģentu cilpām un MCP rīku integrācijām.
Izvēlies Open Agent VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Open Agent
Open Agent ir ražošanai gatava, pašmitināta AI aģentu platforma, kas savieno lielus valodu modeļus ar taviem datiem un rīkiem. Tā atbalsta 28+ modeļu nodrošinātājus, izmantojot vienotu saskarni, pārvēršot dokumentus, vikivietnes un datubāzes meklējamās RAG zināšanu bāzēs, kas nodrošina taviem aģentiem precīzu kontekstu.
Izvietojot Open Agent uz tava paša VPS, sensitīvas sarunas un patentēti dokumenti tiek saglabāti ārpus trešo pušu infrastruktūras. Lomu piekļuves kontrole, SSO integrācija un daudzlietotāju darba vietas padara to piemērotu komandām un uzņēmumiem, kam nepieciešama pārvaldība, nezaudējot elastību.
Open Agent galvenās iespējas
Vairāku pakalpojumu sniedzēju LLM atbalsts
Pieslēdzies 28+ modeļu nodrošinātājiem, tostarp OpenAI, DeepSeek un lokālajiem modeļiem, izmantojot standartizētu abstrakcijas slāni.
Iebūvēts RAG cauruļvads
Ievadiet PDF failus, wiki lapas un dokumentus semantiskajās vektoru datu krātuvēs, lai aģenti automātiski iegūtu precīzu, pamatotu kontekstu.
MCP rīku integrācijas
Paplašini aģenta iespējas ar Model Context Protocol serveriem, kas savienojas ar ārējām API, datubāzēm un automatizācijas rīkiem.
Uzņēmuma piekļuves kontrole
Pārvaldi lietotājus, izmantojot lomām balstītas atļaujas, vienoto pierakstīšanos (SSO) caur OIDC, OAuth2, LDAP un SAML, kā arī izolētas daudzlietotāju darba vietas.
Aģenta cilpas orķestrēšana
Definē daudzpakāpju aģentu darbplūsmas ar rīku izsaukšanas cilpām, atkārtotas mēģināšanas loģiku un audita žurnālēšanu ražošanas līmeņa uzticamībai.
Kāpēc izmantot Open Agent pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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