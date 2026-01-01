Izvieto HomeHub ar viena klikšķa instalāciju.
Ģimenes informācijas panelis bez pieteikšanās kopīgām piezīmēm, iepirkumu sarakstiem, mājas darbiem, kalendāriem un izdevumiem vienā privātā PWA.
Izvēlies HomeHub VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar HomeHub
HomeHub ir atvērtā koda, pašu mitināta ģimenes utilītprogramma, kas pārvērš jebkuru serveri par privātu informācijas paneli ikvienam tavā mājsaimniecībā. Izstrādāta kopīgai lietošanai mājas tīklā, tā tiek piegādāta kā progresīva tīmekļa lietotne bez pieteikšanās, lai jebkurš ģimenes loceklis to varētu atvērt pārlūkprogrammā, saglabāt to savā sākuma ekrānā un nekavējoties sākt sadarboties pie piezīmēm, iepirkumu sarakstiem, mājas darbiem un kopīga kalendāra.
Pašmitinot HomeHub, mājsaimniecības dati — izdevumi, iepirkšanās paradumi, ģimenes rutīnas un augšupielādētie faili — tiek saglabāti pilnībā tavā VPS, bez trešo pušu mākoņsinhronizācijas, izsekošanas vai maksām par lietotāju. Funkcijas var ieslēgt/izslēgt individuāli, izmantojot vienu YAML konfigurāciju, lai tu iespējotu tikai tos rīkus, ko tava ģimene patiešām izmanto.
HomeHub galvenās iespējas
Koplietojams iepirkumu saraksts
Kopīgs iepirkumu saraksts ar viediem ieteikumiem, pamatojoties uz iepriekšējiem ierakstiem, lai visa ģimene var pievienot preces, kad tās beidzas.
Ģimenes izdevumu izsekotājs
Uzskaiti mājsaimniecības tēriņus, iekļaujot atkārtotus rēķinus, piemēram, abonementus, komunālos maksājumus, pienu vai avīzes, visu vienā uzskaites žurnālā.
Kalendārs un atgādinājumi
Kopīgs kalendārs ar krāsu kodētām kategorijām rēķiniem, skolai, veselībai un ģimenes pasākumiem palīdz katram mājsaimniecības loceklim būt saskaņotam.
Pienākumi un piezīmes
Viegls darbu izsekotājs un kopīgs piezīmju dēlis ļauj ģimenes locekļiem piešķirt uzdevumus un ātri pierakstīt ziņas bez papildu lietotnēm.
Iebūvēti rīki
Ietver recepšu grāmatu, derīguma termiņa izsekotāju, PDF kompresoru, URL saīsinātāju, QR ģeneratoru un multivides lejupielādētāju vienā PWA.
Privāts pēc noklusējuma
Nav kontu sistēmas, nav telemetrijas un nav atkarības no mākoņpakalpojumiem — visi dati paliek tavā VPS un mājas tīklā.
Kāpēc izmantot HomeHub pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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