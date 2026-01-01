Izvietot Mitra ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, uz Rust balstīts federēts sociālais tīkls ar pilnu Mastodon API saderību un nelielu atmiņas patēriņu.
Izvēlies Mitra VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mitra
Mitra ir atvērtā koda federēta mikroblogu platforma, kas rakstīta Rust valodā un kas savienojas ar plašāko Fediverse tīklu, izmantojot ActivityPub protokolu. Ar atmiņas patēriņu, kas mazāks par 50 MB, tā ērti darbojas pat uz mazākajiem VPS plāniem, vienlaikus sadarbojoties ar Mastodon, Pleroma, Misskey un citiem federētiem tīkliem. Tā kā Mitra implementē Mastodon API, katrs populārais Mastodon klients darbojas uzreiz.
Mitra pašmitināšana uz tava paša VPS pilnībā saglabā tavā kontrolē tavu sociālo grafiku, ierakstus un abonentu datus — bez algoritmiskiem plūsmām, bez reklāmām un bez trešo pušu platformas, kas nosaka noteikumus. Tu nosaki reģistrācijas politiku, moderācijas pieeju un federācijas tvērumu savai kopienai.
Mitra galvenās iespējas
Mazs atmiņas nospiedums
Darbojas ar mazāk nekā 50 MB RAM, padarot to par vieglāko pieejamo federatīvo sociālo serveri un ideāli piemērotu maziem VPS izvietojumiem.
Mastodon API saderīgs
Darbojas ar praktiski katru esošo Mastodon klienta lietotni tīmeklī, datorā, Android un iOS ierīcēs bez modifikācijām.
ActivityPub federācija
Savienojas ar tūkstošiem fediversa instanču, lai lietotāji varētu sekot kontiem visā Mastodon, Pleroma, Misskey un citās platformās.
Iebūvēti abonementi
Vietējie maksas satura abonementi, norēķinoties Monero, ļauj satura veidotājiem monetizēt savu darbu bez trešo pušu maksājumu apstrādātājiem.
Konta migrācija
Lietotāji var pārvietot savu identitāti un sekotājus uz citu serveri, nodrošinot, ka nav piesaistes vienai instancei.
Tor un I2P atbalsts
Federējas caur Tor un I2P jau no paša sākuma privātumam veltītām kopienām un sīpolu maršrutētām instancēm.
Kāpēc izmantot Mitra pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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