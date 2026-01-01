FossFLOW izvietošana ar vienu klikšķi.
Uz privātumu orientēts, pārlūkprogrammas izometrisks diagrammu veidošanas rīks infrastruktūras un sistēmu arhitektūras vizualizēšanai.
Izvēlies FossFLOW VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FossFLOW
FossFLOW ir atvērtā koda progresīvā tīmekļa lietotne profesionālu izometrisku infrastruktūras diagrammu veidošanai tieši tavā pārlūkprogrammā. Atšķirībā no mākoņdatošanas diagrammu rīkiem, kas glabā tavu arhitektūras dokumentāciju trešo pušu serveros, FossFLOW darbojas pilnībā klienta pusē. Ar automātisko saglabāšanu ik pēc 5 sekundēm, JSON eksportu un bezsaistes atbalstu, tas visu laiku saglabā jutīgas tīkla topoloģijas un sistēmu dizainus tavā kontrolē.
FossFLOW izvietošana tavā VPS pievieno servera puses diagrammu noturību, lai diagrammas saglabātos pārlūkprogrammas sesijās un būtu pieejamas visai tavai komandai no jebkuras ierīces — nesūtot failus pa e-pastu vai paļaujoties uz komerciālām platformām, uz kurām attiecas datu saglabāšanas politikas un drošības pārkāpumi.
FossFLOW galvenās iespējas
Izometriskā diagrammēšana
Izveido 3D stila izometriskās diagrammas, kas atspoguļo infrastruktūras izkārtojumus, serveru skapju konfigurācijas un sistēmu līmeņus skaidrāk nekā plakanas 2D diagrammas.
Automātiskā saglabāšana ik pēc 5 sekundēm
Darbs tiek automātiski saglabāts ik pēc 5 sekundēm, novēršot risku zaudēt progresu garu diagrammu veidošanas sesiju laikā.
Bezsaistes atbalsts
Izveido un rediģē diagrammas bez interneta savienojuma — visa apstrāde notiek tavā pārlūkprogrammā, bez nepieciešamības veikt servera pieprasījumus.
JSON imports & eksports
Kopīgo diagrammas kā pārnēsājamus JSON failus vai importē esošās diagrammas rediģēšanai bez jebkādas piesaistes patentētam formātam.
Nav nepieciešami konti
Lietotnei nav nepieciešama lietotāja reģistrācija vai autentifikācija, padarot to uzreiz pieejamu ikvienam tavā komandā.
Kāpēc izmantot FossFLOW pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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