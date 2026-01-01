Instalēt SolidInvoice ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda uz Symfony balstīta rēķinu izrakstīšanas lietojumprogramma frīlanseriem un mazajiem uzņēmumiem klientu, piedāvājumu un maksājumu pārvaldībai.
Izvēlies SolidInvoice VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SolidInvoice
SolidInvoice ir atvērtā koda rēķinu izrakstīšanas lietojumprogramma, kas izveidota uz Symfony ietvara, paredzēta ārštata darbiniekiem, konsultantiem un mazajiem uzņēmumiem, kam nepieciešams tīrs, mērķtiecīgs norēķinu rīks bez ikmēneša SaaS maksām. Tā aptver pilnu piedāvājuma-līdz-apmaksai darba plūsmu: pārvaldi klientus un kontaktus, sūti piedāvājumus, kas pārvēršas rēķinos, seko līdzi maksājumiem un konfigurē nodokļus un valūtas, lai tie atbilstu tavai jurisdikcijai.
Pašmitināšana SolidInvoice uz tava paša VPS saglabā klientu ierakstus, rēķinu vēsturi un maksājumu datus infrastruktūrā, ko tu kontrolē — bez maksas par lietotāju, bez maksas par rēķinu un bez trešo pušu piekļuves sensitīvai finanšu informācijai. Pirmās palaišanas vednis tevi vadīs cauri datubāzes iestatīšanai un sākotnējā administratora konta izveidei, un komplektā iekļautais MySQL pakalpojums glabā visus transakciju datus aiz Traefik pārvaldīta HTTPS jau no pirmās izvietošanas.
SolidInvoice galvenās iespējas
Piedāvājumi un rēķini
Izveido profesionālus piedāvājumus, kas ar vienu klikšķi pārvēršas rēķinos, novēršot datu dublēšanos visā pārdošanas un norēķinu darba plūsmā.
Klientu vadība
Uzskaiti klientus, kontaktus un kredīta atlikumus centrālā direktorijā ar katra klienta rēķinu vēsturi un neatmaksātajiem atlikumiem.
Atkārtoti rēķini
Ieplāno atkārtotus rēķinus pastāvīgajiem klientiem un abonementu apmaksai, ar automātisku ģenerēšanu tevis noteiktajā ciklā.
Maksājumu izsekošana
Reģistrē daļējus un pilnus maksājumus par rēķiniem, ar iebūvētu atbalstu pieslēdzamām maksājumu vārtejām, piemēram, Stripe un PayPal.
Daudzvalūtu un nodokļi
Izraksti rēķinus starptautiskajiem klientiem viņu vietējā valūtā un konfigurē vairākas nodokļu likmes, lai pārvaldītu VAT, GST un reģionālās nodokļu struktūras.
Radīts uz Symfony
Balstīts uz nobriedušo Symfony PHP ietvaru, nodrošinot stabilu, paplašināmu pamatu ar ilgtermiņa uzturēšanas pieredzi.
Kāpēc izmantot SolidInvoice pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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