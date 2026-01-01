Izvietot Apache Hop ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda vizuāla datu orķestrēšanas platforma cauruļvadu un darbplūsmu projektēšanai, kas darbojas jebkur.
Izvēlies Apache Hop VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache Hop
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) ir atvērtā koda datu integrācijas un orķestrēšanas projekts, ko inkubējusi un absolvējusi Apache Software Foundation kā mūsdienīgs Pentaho Data Integration (Kettle) pēctecis. Tas ļauj datu inženieriem vizuāli izstrādāt datu plūsmas un darbplūsmas, kas pārvieto un transformē datus starp failiem, datubāzēm, ziņojumu rindām, mākoņkrātuvēm un SaaS API, nerakstot pielāgotu kodu.
Šī veidne izvieto Hop Web, pārlūkprogrammā balstītu Hop GUI versiju, kas darbojas uz Apache Tomcat. Pašmitināšana Hop uz tava paša VPS saglabā katru savienojuma virkni, akreditācijas datus un starpdatus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez lietotāja, datu plūsmas vai rindu apjoma maksām, kas raksturīgas komerciālajām ETL platformām.
Apache Hop galvenās iespējas
Vizuālais konveijera dizainers
Vilkšanas un nomešanas redaktors ar vairāk nekā 200 transformācijām un darbībām, kas aptver failus, datubāzes, API, ziņojumu rindas un datu kvalitātes pārbaudes — nav nepieciešama Java vai Python, lai izveidotu ražošanas cauruļvadus.
Pārlūkprogrammas GUI
Tāda pati Hop GUI pieredze kā darbvirsmas klientam, nodrošināta, izmantojot Tomcat, lai komandas varētu izstrādāt cauruļvadus no jebkuras pārlūkprogrammas bez lokālām Java instalācijām.
Dzinējneatkarīga izpilde
Izstrādā vienreiz un palaid cauruļvadus vietējā Hop dzinējā, Apache Spark, Apache Flink vai Google Cloud Dataflow, izmantojot Apache Beam izpildītāja abstrakciju.
Metadatu vadītas darbplūsmas
Atkārtoti izmantot savienojumus, izpildes konfigurācijas, cauruļvadu veidnes un vienību testus kā pirmšķirīgus metadatu objektus, kas reģistrēti Git līdzās cauruļvadu definīcijām.
Iebūvēti datu ciltsraksti
Katrs pārveidojums reģistrē ievades, izvades un lauku kartējumus, lai analītiķi varētu izsekot kolonnai atpakaļ līdz tās avota failiem vai tabulām sarežģītās daudzpakāpju darbplūsmās.
Kāpēc izmantot Apache Hop pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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