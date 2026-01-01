Apache Hop ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Apache Hop ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda vizuāla datu orķestrēšanas platforma cauruļvadu un darbplūsmu projektēšanai, kas darbojas jebkur.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Apache Hop ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Apache Hop VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99 
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99 
7,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99 
10,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99 
21,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99 
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99 
7,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99 
10,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99 
21,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Apache Hop

Apache Hop (Hop Orchestration Platform) ir atvērtā koda datu integrācijas un orķestrēšanas projekts, ko inkubējusi un absolvējusi Apache Software Foundation kā mūsdienīgs Pentaho Data Integration (Kettle) pēctecis. Tas ļauj datu inženieriem vizuāli izstrādāt datu plūsmas un darbplūsmas, kas pārvieto un transformē datus starp failiem, datubāzēm, ziņojumu rindām, mākoņkrātuvēm un SaaS API, nerakstot pielāgotu kodu.

Šī veidne izvieto Hop Web, pārlūkprogrammā balstītu Hop GUI versiju, kas darbojas uz Apache Tomcat. Pašmitināšana Hop uz tava paša VPS saglabā katru savienojuma virkni, akreditācijas datus un starpdatus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez lietotāja, datu plūsmas vai rindu apjoma maksām, kas raksturīgas komerciālajām ETL platformām.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Apache Hop galvenās iespējas

Vizuālais konveijera dizainers

Vilkšanas un nomešanas redaktors ar vairāk nekā 200 transformācijām un darbībām, kas aptver failus, datubāzes, API, ziņojumu rindas un datu kvalitātes pārbaudes — nav nepieciešama Java vai Python, lai izveidotu ražošanas cauruļvadus.

Pārlūkprogrammas GUI

Tāda pati Hop GUI pieredze kā darbvirsmas klientam, nodrošināta, izmantojot Tomcat, lai komandas varētu izstrādāt cauruļvadus no jebkuras pārlūkprogrammas bez lokālām Java instalācijām.

Dzinējneatkarīga izpilde

Izstrādā vienreiz un palaid cauruļvadus vietējā Hop dzinējā, Apache Spark, Apache Flink vai Google Cloud Dataflow, izmantojot Apache Beam izpildītāja abstrakciju.

Metadatu vadītas darbplūsmas

Atkārtoti izmantot savienojumus, izpildes konfigurācijas, cauruļvadu veidnes un vienību testus kā pirmšķirīgus metadatu objektus, kas reģistrēti Git līdzās cauruļvadu definīcijām.

Iebūvēti datu ciltsraksti

Katrs pārveidojums reģistrē ievades, izvades un lauku kartējumus, lai analītiķi varētu izsekot kolonnai atpakaļ līdz tās avota failiem vai tabulām sarežģītās daudzpakāpju darbplūsmās.

Kāpēc izmantot Apache Hop pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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