Deploy Cronicle in one click installation.
Multi-server task scheduler and job runner with a visual web interface for managing recurring automation.
Izvēlies Cronicle VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Cronicle
Cronicle is a powerful, multi-server task scheduler that brings the reliability of cron to a modern, visual management interface. It allows you to schedule scripts, commands, and programs on a recurring basis, with full visibility into execution history, real-time logs, and task dependencies. Unlike raw cron jobs, Cronicle provides a centralized interface for managing automation across your entire infrastructure.
The platform supports distributed execution across multiple servers, automatic load balancing, and retry mechanisms for failed jobs. Self-hosting Cronicle on your VPS ensures scheduled tasks run on dedicated resources with guaranteed execution timing, full root-level access for system integrations, and complete ownership of your automation configuration and logs.
Cronicle galvenās iespējas
Multi-Server Distribution
Distribute task execution across multiple servers with automatic load balancing and failover for reliable automation at scale.
Visual Job Management
Web-based interface with calendar and timeline views makes it easy to schedule, monitor, and manage all recurring tasks from one place.
Task Dependencies
Define complex workflows where tasks trigger other tasks in sequence, enabling multi-step automation pipelines with conditional execution.
Comprehensive Logging
Captures real-time output and full execution history for every job, making it easy to audit runs and diagnose failures.
Plugin System
Extend Cronicle with plugins to integrate external services, add custom executors, and support specialized automation scenarios.
Kāpēc izmantot Cronicle pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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