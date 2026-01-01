Izvietojiet Nexus Repository Manager ar viena klikšķa instalāciju.
Universāls artefaktu repozitorija pārvaldnieks, kas atbalsta Maven, npm, Docker, PyPI un citus.
Izvēlies Nexus Repository Manager VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager ir nozares standarta artefaktu repozitorijs būvēšanas artefaktu glabāšanai, organizēšanai un izplatīšanai visos galvenajos pakotņu formātos. Tas kalpo kā universāla starpniekservera kešatmiņa Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub un desmitiem citu reģistru, ievērojami samazinot ārējo lejupielāžu skaitu un paātrinot būvēšanas procesus.
Pašmitināšana Nexus savā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār artefaktu glabāšanu, piekļuves politikām un drošības skenēšanu. Komandas iegūst vienotu patiesības avotu visām atkarībām — publiskām un privātām — bez maksas par katru lietotāju vai mākoņkrātuves ierobežojumiem.
Nexus Repository Manager galvenās iespējas
Universāls formātu atbalsts
Hostē un starpnieko Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go un daudzus citus formātus no vienas instances.
Proksi un kešatmiņa
Saglabā attālos artefaktus lokāli kešatmiņā, lai būvējumi nekad neizdotos tāpēc, ka augšupējais reģistrs ir lēns vai nav pieejams.
Privātie repozitoriji
Publicē patentētas bibliotēkas un Docker attēlus privātās mitinātās repozitorijos ar detalizētu piekļuves kontroli.
Komponentu meklēšana
Pilna teksta meklēšana visās repozitorijos ļauj izstrādātājiem ātri atrast konkrētas artefaktu versijas un to metadatus.
Lomu piekļuve
Definējiet detalizētas privilēģijas katrai repozitorijai, lai komandas redzētu un publicētu tikai tajās repozitorijās, kas tām pieder.
Kāpēc izmantot Nexus Repository Manager pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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