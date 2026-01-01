Instalēt Apache StreamPark ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Vienas pieturas straumēšanas lietojumprogrammu izstrādes ietvars un mākoņbāzes reāllaika skaitļošanas platforma Apache Flink un Spark.
Izvēlies Apache StreamPark VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache StreamPark
Apache StreamPark ir augstākā līmeņa Apache projekts, kas apvieno pilnu reāllaika straumes apstrādes lietojumprogrammu dzīves ciklu, kas veidotas uz Apache Flink un Apache Spark. Tas apvieno uz izstrādātājiem orientētu iepriekš izveidotu API un savienotāju ietvaru ar mākoņdatošanas operāciju konsoli kompilēšanai, izvietošanai, uzraudzībai un straumēšanas darbu mērogošanai no vienas tīmekļa lietotāja saskarnes.
Pašmitināšana StreamPark uz tava paša VPS saglabā Flink darbu artefaktus, izvietošanas vēsturi un operatīvos metadatus tavā kontrolē, vienlaikus novēršot izmaksas un sarežģītību, darbinot atsevišķu straumes apstrādes vadības plakni uz hiperskalētāja.
Apache StreamPark galvenās iespējas
Flink un Spark apvienoti
Izstrādāt, izvietot un darbināt Apache Flink un Apache Spark straumēšanas darbus no vienas konsoles ar vairāku versiju izpildlaika atbalstu.
Darbu izveide pārlūkprogrammā
Raksti Flink SQL un uz JAR balstītas lietojumprogrammas tīmekļa redaktorā ar sintakses izcelšanu, atkarību pārvaldību un versiju vēsturi.
Izvietošana ar vienu klikšķi
Palaid darbus uz Standalone, YARN uz Hadoop 2.x/3.x vai Kubernetes klasteriem tieši no platformas, neatstājot pārlūkprogrammu.
Iebūvēta uzraudzība
Izseko notiekošos darbus, kontrolpunktus, saglabāšanas punktus un kļūdu notikumus, izmantojot reāllaika statusa informācijas paneļus un brīdinājumu integrācijas.
Bagātīga savienotāju ekosistēma
Nodrošini ātrāk ar iepriekš izveidotiem savienotājiem Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse un citām lielo datu un ML sistēmām.
Kāpēc izmantot Apache StreamPark pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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