Izvietot Temporal ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda noturīga darbplūsmas izpildes platforma kļūdām noturīgu un ilgstoši darbojošos lietojumprogrammu veidošanai lielā mērogā.
Izvēlies Temporal VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Temporal
Temporal ir atvērtā koda noturīga darbplūsmas izpildes platforma, kas ļauj izstrādātājiem rakstīt ilgstoši darbojošās, kļūdām noturīgas lietojumprogrammas kā parastu kodu. Darbplūsmas, kas rakstītas ar Temporal, automātiski pārdzīvo procesu avārijas, tīkla sadalījumus un infrastruktūras kļūmes — nav nepieciešama manuāla kontrolpunktu izveide, stāvokļa mašīnas datubāzēs vai sarežģīta atkārtotas mēģināšanas loģika. Kad darbinieks atsāk darbu, izpilde atsākas tieši no vietas, kur tā tika pārtraukta.
Šī izvietošana darbina pilnu Temporal steku: serveri ar PostgreSQL noturībai un Elasticsearch darbplūsmas vēstures meklēšanai un redzamībai. Iekļautā tīmekļa UI ļauj tev uzraudzīt aktīvās darbplūsmas, pārbaudīt notikumu vēstures, meklēt izpildes pēc statusa vai pielāgotiem atribūtiem un iedarbināt signālus — nodrošinot tavai komandai pilnīgu pārskatāmību par notiekošajiem biznesa procesiem.
Temporal galvenās iespējas
Noturīga izpilde
Darbplūsmas automātiski pārdzīvo procesu avārijas un infrastruktūras restartēšanu, turpinot tieši no vietas, kur tās apstājās, bez papildu infrastruktūras.
Darbplūsmas redzamība
Elasticsearch darbināta meklēšana ļauj tev filtrēt un pārbaudīt darbplūsmas izpildes pēc statusa, darbplūsmas veida, pielāgotiem meklēšanas atribūtiem vai laika diapazona.
Automātiskie atkārtotie mēģinājumi
Definē atkārtotas izpildes politikas ar konfigurējamu atlikšanu jebkurai darbībai, lai īslaicīgas kļūmes tiktu apstrādātas, nemainot lietojumprogrammas kodu.
Ilgstošas darbplūsmas
Dabiski atbalsta darbplūsmas, kas darbojas minūtes, dienas vai gadus — ieskaitot ieplānotus taimerus, cilvēka apstiprināšanas soļus un ārējos signālus.
Daudzvalodu SDK
Darbinieki savienojas, izmantojot gRPC, ar oficiālajiem SDK Go, Python, Java, TypeScript, .NET un PHP.
Kāpēc izmantot Temporal pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
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