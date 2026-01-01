Docker reģistra izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Oficiālais privātais reģistrs tavu Docker konteineru attēlu glabāšanai, izplatīšanai un pārvaldībai.
Izvēlies Docker Registry VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Docker Registry
Docker Registry ir oficiālā, atvērtā koda glabāšanas un izplatīšanas sistēma Docker attēliem. Tava paša reģistra uzturēšana nodrošina tavai komandai privātu, augstas veiktspējas repozitoriju konteineru attēliem — saglabājot patentētu lietojumprogrammu kodu ārpus publiskajiem centriem, vienlaikus nodrošinot ātru, uzticamu attēlu ielādi taviem CI/CD cauruļvadiem un ražošanas izvietojumiem.
Pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka attēlu dati nekad neatstāj tavu infrastruktūru, kas vienkāršo atbilstību datu pārvaldības politikām un novērš atkarību no ārējiem pakalpojumiem. Tu kontrolē piekļuvi, saglabāšanas politikas un krātuves ietilpību — bez maksas par attēlu vai joslas platuma ierobežojumiem, ko uzliek mitināto reģistru nodrošinātāji.
Docker Registry galvenās iespējas
Privāta attēlu glabātuve
Glabā uzņēmuma konteineru attēlus droši savā infrastruktūrā, pasargājot sensitīvu kodu no publiskajiem reģistriem.
CI/CD integrācija
Standarta Docker push un pull API nodrošina saderību ar katru būvēšanas rīku, cauruļvadu un orķestrēšanas platformu.
Webhook atbalsts
Automātiski iedarbināt pakārtotās cauruļvada darbības ikreiz, kad reģistrā tiek ievietots jauns attēls.
Pastāvīgā slāņa kešatmiņa
Kopīga slāņu glabāšana starp attēliem ievērojami samazina diska lietojumu un paātrina attēlu izplatīšanu jūsu komandā.
Kāpēc izmantot Docker Registry pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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