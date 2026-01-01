Friendica ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Friendica ar viena klikšķa instalāciju.

Nobriedis, pašmitināts fediversa sociālais tīkls, kas federējas ar Mastodon, Diaspora, ActivityPub un citiem.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Friendica ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Friendica VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Friendica

Friendica ir viens no vecākajiem un savietojamākajiem pašu mitinātajiem sociālajiem tīkliem fediversā. Tas vienlaicīgi federējas, izmantojot ActivityPub, Diaspora un savu DFRN protokolu — tas nozīmē, ka tava Friendica instance var savienoties ar Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora podiem un desmitiem citu tīklu no viena konta. Atšķirībā no jaunākām platformām, kas koncentrējas uz vienu protokolu, Friendica tika īpaši izveidota maksimālai federācijas sasniedzamībai visā decentralizētajā sociālajā tīmeklī.

Friendica darbināšana uz tava paša VPS dod tev pilnīgu īpašumtiesības pār tavu sociālo identitāti un datiem. Tu izvēlies noteikumus, izlem, ar kuriem tīkliem federēties, un saglabā visas ziņas, kontaktus un medijus savā tiešā kontrolē — bez reklāmām un bez platformas, kas rīt var pazust vai mainīt savus noteikumus.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Friendica galvenās iespējas

Universālā federācija

Vienlaicīgi pieslēdzas ActivityPub, Diaspora un DFRN tīkliem — seko un mijiedarbojas ar Mastodon, Misskey, Pixelfed un Diaspora lietotājiem no viena konta.

Bagātīgi ziņu formāti

Atbalsta garus ierakstus ar pilnu BBCode un Markdown formatējumu, ieliktajiem attēliem, failu pielikumiem un aptaujām — krietni pārsniedzot mikroblogu platformu 500 rakstzīmju ierobežojumu.

Privātums – kontakti

Detalizētas auditorijas kontroles katrai ziņai — kopīgo ar visiem, konkrētām kontaktu grupām vai atsevišķām personām — nodrošinot tev Mastodon līmeņa privātumu ar Facebook stila grupu mehāniku.

Forums un grupu kanāli

Izveido uz tēmām balstītus foruma kontus, kuros jebkurš fediversa lietotājs var iesaistīties, ļaujot veidot pavedienveida kopienas diskusijas pāri tīkla robežām.

Pasākumi un kalendārs

Iebūvēta pasākumu izveide ar RSVP funkciju un personīgais kalendārs, kas sinhronizējas ar federētajiem kontaktiem, ir noderīga kopienas koordinēšanai bez ārējiem rīkiem.

Spraudņu ekosistēma

Paplašini Friendica ar oficiāliem papildinājumiem LDAP autentifikācijai, S3 krātuvei, push paziņojumiem, papildu OAuth nodrošinātājiem un krusteniskai publicēšanai citās platformās.

Kāpēc izmantot Friendica pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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