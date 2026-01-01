Izvietot Friendica ar viena klikšķa instalāciju.
Nobriedis, pašmitināts fediversa sociālais tīkls, kas federējas ar Mastodon, Diaspora, ActivityPub un citiem.
Izvēlies Friendica VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Friendica
Friendica ir viens no vecākajiem un savietojamākajiem pašu mitinātajiem sociālajiem tīkliem fediversā. Tas vienlaicīgi federējas, izmantojot ActivityPub, Diaspora un savu DFRN protokolu — tas nozīmē, ka tava Friendica instance var savienoties ar Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora podiem un desmitiem citu tīklu no viena konta. Atšķirībā no jaunākām platformām, kas koncentrējas uz vienu protokolu, Friendica tika īpaši izveidota maksimālai federācijas sasniedzamībai visā decentralizētajā sociālajā tīmeklī.
Friendica darbināšana uz tava paša VPS dod tev pilnīgu īpašumtiesības pār tavu sociālo identitāti un datiem. Tu izvēlies noteikumus, izlem, ar kuriem tīkliem federēties, un saglabā visas ziņas, kontaktus un medijus savā tiešā kontrolē — bez reklāmām un bez platformas, kas rīt var pazust vai mainīt savus noteikumus.
Friendica galvenās iespējas
Universālā federācija
Vienlaicīgi pieslēdzas ActivityPub, Diaspora un DFRN tīkliem — seko un mijiedarbojas ar Mastodon, Misskey, Pixelfed un Diaspora lietotājiem no viena konta.
Bagātīgi ziņu formāti
Atbalsta garus ierakstus ar pilnu BBCode un Markdown formatējumu, ieliktajiem attēliem, failu pielikumiem un aptaujām — krietni pārsniedzot mikroblogu platformu 500 rakstzīmju ierobežojumu.
Privātums – kontakti
Detalizētas auditorijas kontroles katrai ziņai — kopīgo ar visiem, konkrētām kontaktu grupām vai atsevišķām personām — nodrošinot tev Mastodon līmeņa privātumu ar Facebook stila grupu mehāniku.
Forums un grupu kanāli
Izveido uz tēmām balstītus foruma kontus, kuros jebkurš fediversa lietotājs var iesaistīties, ļaujot veidot pavedienveida kopienas diskusijas pāri tīkla robežām.
Pasākumi un kalendārs
Iebūvēta pasākumu izveide ar RSVP funkciju un personīgais kalendārs, kas sinhronizējas ar federētajiem kontaktiem, ir noderīga kopienas koordinēšanai bez ārējiem rīkiem.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini Friendica ar oficiāliem papildinājumiem LDAP autentifikācijai, S3 krātuvei, push paziņojumiem, papildu OAuth nodrošinātājiem un krusteniskai publicēšanai citās platformās.
Kāpēc izmantot Friendica pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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