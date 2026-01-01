Pārlūkprogrammas IMAP tīmekļa pasta klients ar darbvirsmai līdzīgu saskarni e-pasta lasīšanai, rakstīšanai un organizēšanai.
Izvēlies Roundcube VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Roundcube
Roundcube ir ilgstoši pastāvošs atvērtā koda tīmekļa pasta klients, ko izmanto hostinga pakalpojumu sniedzēji, universitātes un pašmitinātāji, lai nodrošinātu jebkurai IMAP pastkastei ātru, modernu tīmekļa saskarni. Tas savienojas ar taviem esošajiem IMAP un SMTP serveriem — tas pats par sevi nav pasta serveris — kas nozīmē, ka tu saglabā savu pašreizējo pastkastes pakalpojumu sniedzēju, vienlaikus iegūstot pulētu, pielāgojamu priekšgala saskarni ar vilkšanas un nomešanas mapju pārvaldību, pavedienveida sarunām, kontaktiem un spraudņu sistēmu.
Pašmitinot Roundcube savā VPS, tīmekļa pasta sesijas, adrešu grāmatas un lietotāja preferences tiek saglabātas infrastruktūrā, ko tu kontrolē, prom no trešo pušu tīmekļa pasta pakalpojumiem, kas profilē datplūsmu vai ierobežo konta funkcijas.
Roundcube galvenās iespējas
IMAP tīmekļa pasta klients
Savienojas ar jebkuru IMAP un SMTP serveri, lai tu varētu izmantot Roundcube kā saskarni esošai pastkastītei bez kontu migrēšanas.
Adaptīva elastīga āda
Noklusējuma Elastic saskarne pielāgojas galddatoru, planšetdatoru un tālruņu ekrāniem, nodrošinot dabisku lietošanas pieredzi visās ierīcēs.
Iebūvēta adrešu grāmata
Pārvaldi personīgās un koplietojamās kontaktpersonas, kontaktu grupas un LDAP direktorijus kopā ar savām ziņām, neatstājot iesūtni.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini funkcionalitāti ar spraudņiem managesieve filtriem, divu faktoru autentifikācijai, kalendāriem, šifrēšanai un citiem.
Sarunu pavedieni
Grupē saistītos ziņojumus sarunu pavedienos ar pilna teksta meklēšanu un ātriem filtriem, lai aizņemtas pastkastes būtu pārvaldāmas.
Daudzvalodu atbalsts
Iekļauti tulkojumi vairāk nekā 70 valodās un atbalsta katra lietotāja valodas un laika joslas preferences, gatavs lietošanai.
Kāpēc izmantot Roundcube pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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