Izvietot Rotki ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda kriptovalūtu portfeļa izsekotājs, kas apstrādā visus datus lokāli, saglabājot tavu finanšu informāciju pilnīgi privātu.
Izvēlies Rotki VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Rotki
Rotki ir atvērtā koda portfeļa izsekotājs, analītikas un nodokļu pārskatu rīks, kas balstīts uz vienu principu: tavi finanšu dati nekad neatstāj tavu ierīci. Atšķirībā no centralizētām portfeļa lietotnēm, kas apkopo turējumus starp biržām un makiem savos serveros, Rotki darbojas lokāli un apstrādā visu tavā paša VPS — bez kontiem, bez datu koplietošanas, bez datu noplūdes riska.
Tas savienojas ar Binance, Coinbase, Kraken un desmitiem citu biržu, izmantojot tikai lasāmas API atslēgas, izseko Ethereum un Bitcoin makus un uzrauga DeFi pozīcijas tādos protokolos kā Aave un Uniswap. Pašmitināšana nodrošina tev pastāvīgu piekļuvi no jebkuras ierīces, nepakļaujot sensitīvas API atslēgas trešajām pusēm.
Rotki galvenās iespējas
Vietējā datu apstrāde
Visi portfeļa dati tiek apstrādāti tavā paša serverī — nekas netiek sūtīts uz ārējiem pakalpojumiem, novēršot finanšu datu noplūdes risku.
Daudzbiržu izsekošana
Savienojas ar Binance, Coinbase, Kraken un daudzām citām biržām, izmantojot tikai lasāmas API atslēgas, lai nodrošinātu vienotu portfeļa skatu.
DeFi protokola atbalsts
Automātiski nosaka pozīcijas Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO un citos DeFi protokolos, tostarp ienesīgumu un atlīdzības.
Nodokļu pārskata ģenerēšana
Ģenerē detalizētus pārskatus par darījumiem, ienākumiem un apliekamiem notikumiem, formatētus grāmatvežiem vai importēšanai nodokļu programmatūrā.
Blokķēdes uzraudzība
Izseko Ethereum adreses ar visiem ERC-20 žetoniem, Bitcoin adreses un NFT turējumus ar reāllaika novērtējumu.
Kāpēc izmantot Rotki pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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