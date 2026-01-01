Izvietot Thumbor ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda viedais attēlu serveris, kas apgriež, maina izmērus un filtrē attēlus pēc pieprasījuma, izmantojot vienkāršus URL pieprasījumus.
Izvēlies Thumbor VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Thumbor
Thumbor ir uz Python balstīts viedais attēlu apstrādes serveris, kas veic izmēru maiņu, apgriešanu un filtrēšanu, izmantojot URL parametrus — integrācijai nav nepieciešamas lietojumprogrammas koda izmaiņas. Kas atšķir Thumbor no parastajiem attēlu izmēru mainītājiem, ir tā ar mākslīgo intelektu (AI) darbināmā viedā apgriešana: tas automātiski nosaka sejas un svarīgas funkcijas attēlā pirms apgriešanas, nodrošinot, ka objekts nekad netiek nejauši nogriezts.
Ko ražošanā izmanto Wikipedia, Globo.com, Forbes un Vox Media, lai apkalpotu miljardiem attēlu, Thumbor ir pārbaudīts lielā mērogā. Tam nav nepieciešamas ārējas atkarības pamata darbībai. Pašmitināšana aizstāj programmatūras kā pakalpojuma (SaaS) maksu par katru transformāciju ar fiksētām virtuālā privātā servera (VPS) izmaksām un saglabā jūsu mediju plūsmu pilnībā jūsu pašu infrastruktūrā.
Thumbor galvenās iespējas
Vieda sejas noteikšana
Iebūvētā sejas un funkciju noteikšana nodrošina, ka attēla svarīgākā daļa paliek centrēta, apgriežot to dažādās malu attiecībās.
Uz URL balstīta apstrāde
Mainīt izmēru, apgriezt, filtrēt un konvertēt attēlus, izveidojot URL — nav nepieciešams SDK, darbojas ar jebkuru valodu vai ietvaru.
Formāta automātiskā atlase
Automātiski pasniegt WebP pārlūkprogrammām, kas to atbalsta, ar JPEG vai PNG rezerves variantu, samazinot joslas platumu bez papildu darba.
Paplašināma filtra sistēma
Lietojiet spilgtumu, kontrastu, ūdenszīmes, noapaļotus stūrus un aizmiglojumu, izmantojot URL parametrus vai pielāgotus Python filtra spraudņus.
Rezultātu kešatmiņa
Apstrādātie rezultāti tiek kešoti, lai izvairītos no identisku pieprasījumu atkārtotas apstrādes, ievērojami samazinot CPU noslodzi pie liela datplūsmas apjoma.
Kāpēc izmantot Thumbor pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.