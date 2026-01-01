Izvietot Beszel Agent ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Viegls uzraudzības aģents, kas vāc servera un konteineru metrikas tavam Beszel centram.
Izvēlies Beszel Agent VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Beszel Agent
Beszel aģents ir Beszel uzraudzības platformas datu vākšanas komponents. Instalēts uz katra servera, ko vēlies novērot, tas nepārtraukti vāc CPU, atmiņas, diska un tīkla metrikas kopā ar Docker konteineru statistiku, pēc tam droši pārsūta tās uz centrālo Beszel centru apkopošanai un brīdinājumu saņemšanai.
Aģents ir apzināti minimāls — tas patērē nenozīmīgus resursus, vienlaikus nodrošinot visaptverošu pārskatu par sistēmas veselību. Saziņa ar centru ir nodrošināta ar marķiera autentifikāciju, un Docker ligzdas piekļuve nodrošina tam pilnīgu ieskatu konteineru līmenī, neprasot paaugstinātas resursdatora privilēģijas ārpus šī ligzdas stiprinājuma.
Beszel Agent galvenās iespējas
Reāllaika sistēmas metrikas
Nepārtraukti uzrauga CPU, atmiņas, diska un tīkla lietojumu, lai tavs Beszel centrs vienmēr būtu ar aktuālu informāciju par servera stāvokli.
Konteineru līmeņa uzraudzība
Nolasa no Docker ligzdas, lai ziņotu par resursu patēriņu katram konteineram, palīdzot tev precīzi noteikt, kuras darba slodzes rada noslodzi.
Minimāls resursu nospiedums
Izstrādāts, lai darbotos klusi fonā bez mērāmas ietekmes uz lietojumprogrammas veiktspēju vai pieejamajiem sistēmas resursiem.
Droša centra saziņa
Ar marķieri autentificēti savienojumi ar Beszel centrmezglu novērš nesankcionētu metrikas ievadīšanu un saglabā jūsu uzraudzības datus privātus.
Kāpēc izmantot Beszel Agent pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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